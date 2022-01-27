عبدالمجيد عبدالله يعود لجمهوره بحفلين في «موسم الرياض»

الخميس Al wanees

يحيي نجم الغناء السعودي عبدالمجيد عبد الله، حفلين في «موسم الرياض» تقدمهما الهيئة العامة للترفيه، من إشراف وتنظيم «روتانا للصوتيات والمرئيات»، وذلك يومي 28 و29 يناير الجاري، تقامان على مسرح «محمد عبده أرينا» في بوليفارد الرياض.

البداية مع «ليلة عبد المجيد» يوم 28 يناير وهي التي وصفها المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» انها ستكون تاريخية، وبالفعل ما تم البدء في بيع التذاكر حتى نفدت جميعها، نظرا لشعبية ومكانة هذا النجم، كما أنه الحفل الأول لعبدالمجيد في بلاده خاصة وأنه كان غائبا عن إحياء الحفلات في السنوات الست الأخيرة جراء ظرف صحي، وتحقق وعده الذي كان قد أعلن عنه في حواره الحصري «كل القصة مع عبد المجيد عبد الله» على تطبيق «فن بوكس» أنه سيعود للحفلات، والوعد في موسم الرياض.

كما أعلن سالم الهندي الرئيس التنفيذي لــ روتانا للصوتيات والمرئيات، عن إقامة ليلة إضافية نجمها عبدالمجيد في «موسم الرياض» حتى يتمكن من فاتته فرصة شراء تذاكر الحفل الأول لنفاذها جميعا على أن يحجز تذكرته في الليلة الثانية بتاريخ 29 يناير.

وكواليس الحفلين تؤكد أن التجهيزات والاستعدادات جارية على قدم وساق، وقد وصل عبد المجيد إلى الرياض قبل أيام من الحفلين للإشراف بنفسه على بروفات فرقته الموسيقية والخاصة بالحفلين التي يقودها المايسترو وليد فايد.

من جانبه، أبدى عبد المجيد عبد الله جاهزيته للحفل، وسعادته بلقاء جمهوره بعد غياب، وقال: «جمهوري ولهان عليكم ومشتاق.. ومشتاق لكل شي يجمعني فيكم.. واحشني المسرح والفرقة.. البروفات والأغاني.. تصفيقكم وحماسكم.. والقصة تقول إن الأمنيات قريبة.. والحلم تتحقق.. والفرح آتي.. والوعد يومي 28 و29 يناير.. بحفلين راح تكتمل فيهما فرحتي بلقاكم».

