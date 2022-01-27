«Yellow Bus» يأخذ كندة علوش إلى «بوليوود»

الخميس Al wanees

أعلنت شبكة OSN عن الانتهاء من تصوير إنتاجها الأصلي المرتقب «Yellow Bus» الذي من المقرر توافره على منصة OSN Streaming مباشرة بعد عرضه في قاعات السينما هذا العام.

وتدور أحداث «Yellow Bus» حول قصة طفلة تغفو في حافلة المدرسة دون أن ينتبه إليها أحد، فتُنسى بداخلها لتفارق الحياة بسبب الحرارة المرتفعة. وتتحدى الأم «أناندا» سيلاً من الأكاذيب والتضليل المتعمد حول ما حدث مع ابنتها، لكنها تحاول رغم كل المصاعب أن تصل إلى الحقيقة مهما كلّف الأمر.

الفيلم من إخراج وتأليف ويندي بيدنارز وإنتاج ناديا عليوات وبطولة كندة علوش التي تلعب دور «ميرا» مديرة المدرسة، وتانيشثا شاترجي التي تلعب دور الأم أناندا، وآميت سيال في دور الأب، جاجان. ويناقش الفيلم غريزة الأمومة وأشكال الظلم والتمييز والإهمال المؤسسي وهي مواضيع لها صدى ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع. وبهذه المناسبة، قالت دارين الخطيب -نائب رئيس أول للمحتوى العربي والإنتاجات الأصلية في OSN-: «أن قصة فيلم «yellow Bus» مؤثرة وواقعية. العمل يبرز مشاعر الأم وكل ما تمر به من ألم الفقدان والشعور بالظلم ويسلط الضوء على قضايا شائكة نادراً ما يتم التطرق إليها في منطقتنا.» كما أكدت أن هذا العمل غير المسبوق لم يكن ليكتمل دون طاقم العمل المميز إلى جانب براعة الإخراج والإنتاج.

وقالت كندة علوش: «عندما قرأت أول 10 صفحات من النص تيقنت أنني أريد أن أكون جزءًا من هذا العمل لأنها قصة إنسانية قد تحدث في أي مكان في العالم. لم أقم بدور كشخصية ميرا من قبل، حيث إنني كلما تعمقت أكثر في الدور فهمت أبعادها. فدور «ميرا» يتشابك مع شخصية «أناندا» حيث إن كلتيهما تخوضان رحلة لاستكشاف جوانب متعددة للأمومة والفقدان في هذا الفيلم».

