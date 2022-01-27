حسن الرداد.. «سيد بابلو» في السباق الرمضاني

الخميس Al wanees

يخوض الفنان المصري حسن الرداد السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل «بابلو»، بدور سيد بابلو (وهو جنرال).

مسلسل «بابلو» من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف حسان دهشان ومن المقرر أن يبدأ حسن الرداد بتصويره خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أنّ حسن الرداد يحضر حالياً لمسرحية «كازانوفا»، حيث كَشَفَ عَبر خَاصية القصص المصورة على انستغرام عن توقيت عرض المسرحية في موسم الرياض حيث سيبدأ عرضها 2 فبراير القادم.

ويشارك في بطولة مسرحية «كازانوفا» إلى جانب حسن الرداد، الفنانون عمرو يوسف ونسرين طافش، وميريهان حسين، وحمدي المرغني، وسعد الصغير، وبدرية طلبة، والمسرحية فكرة حمدي بدر، وتأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، والإنتاج لشركة «كرافت ميديا».

