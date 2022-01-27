نيرمين الفقي لـ «النهار»: اعتزال الفن مقابل الزواج.. مبدأ مرفوض

الخميس Al wanees

حالة فنية خاصة تصنعها الفنانة نيرمين الفقي بمجرد إطلالتها على الشاشة، لاسيما وأن الأدوار التي تختارها «نيرمين» دائما ما تكون مثار تعليق وإعجاب الجمهور، ولعل دورها الأخير الذي قدمته في حكاية «على الهامش»، والذي دفع المجلس القومي للمرأة في مصر للإشادة به، خير دليل على أن النجمة المصرية تدرك جيدًا كيفية اختيار أدوارها.

«نيرمين» التي أعربت عن سعادتها بـ«إشادة القومي للمرأة» تحدثت لـ«النهار» عن كواليس استعدادها لتقديم الدور، مؤكدة- في الوقت ذاته- أن المرأة- أي امرأة- عليها أن تتحمل مسؤوليتها ولا تترك كل حياتها في يد شخص واحد، بحجة أنه زوجها أو ما إلى ذلك.

الحديث مع «نيرمين» امتد أيضا إلى حياتها الشخصية، والأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار عدم الارتباط حتى الآن، حيث كشفت أنها تلقت أكثر من عرض زواج، غير أن غالبية الرجال الذين طلبوا الزواج منها أعلنوا عن رغبتهم في اعتزالها الفن، وهو شرط رفضته «نيرمين»، في ظل إيمانها بموهبتها الفنية.

«الخيانة».. أمر ثالث تطرق إليه الحوار، حيث أشارت «نيرمين» إلى تعرضها للخيانة من إحدى صديقاتها، وأنها لم تستمتع إلى نصائح عائلتها بالابتعاد عن الصديقة هذه حتى اكتشفت في النهاية خياناتها، وعن تفاصيل هذا الأمر وحكايات أخرى كان الحوار التالي:

? بداية.. حدثينا عن شعورك بعد إشادة المجلس القومي للمرأة بالشخصية التي ظهرتِ بها في حكاية «على الهامش»؟

? سعيدة جدا بهذه الإشادة بعد تقديمي حدوتة «على الهامش»، وهذه الشهادة أعتز بها لأني أولا وأخيرا امرأة وأشعر بأي امرأة أخرى، وأتمنى تقديم رسالة تغير المجتمع وأوضاع كثيرة لصالح المرأة في النهاية.

? برأيك.. ما سبب أن تضع الزوجة كل ثقتها في زوجها وتنسى أن تؤمن مستقبلها؟

? بشكل عام.. إنني ضد أن يضع أي إنسان ثقته في أحد، وأرى أنه عليه أن يحتفظ بجزء لنفسه، أما الزوجة التي تضع كل ثقتها في زوجها أو «الراجل بتاعها» فلابد أن يكون لها اعتبارها وشخصيتها ووضعها المادي يكون مستقلاً، وليس لزاما أن تطلب الزوجة من زوجها أي شيء، لأنه لو لم يكن لديه الاستعداد أنه يقدم لها هذا دون طلب منها، لأن الزوجة مثل الطفل تحب أن يفاجئها زوجها لأنها أيضا تعطي له كل حياتها «الست مش مجرد لقب الست هي الأم والزوجة والصديقة والحبيبة، هي كل شيء».

? «يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال».. مثل مصري شعبي دارج.. هل تؤمنين به؟

? لا يمكنني أن أقول رأي لأني لم أتعرض لموقف ينطبق عليه المثل، وإن كنت أرى أنه كلام غير منضبط، لأنه هناك زيجات كثيرة ناجحة، وهناك أزواج محترمون، ولدي أمثلة كثيرة من عائلتي شخصيا ومن أصدقائي المقربين.

? بصراحة.. هل قصة «على الهامش» وردود الفعل جعلتك مقتنعة أكثر بالعزوف عن الزواج؟

? لا يوجد شيء يجعلني لا أفكر في الزواج، مؤكد كل سيدة تتمنى أن تتزوج وتنجب، وهذا طبيعي وموجود بالفطرة منذ ولادتنا، لكن كل شيء نصيب، «هم 24 قيراط ربنا موزعهم بالتساوي»، ولا يوجد شخص يملك كل شيء في الدنيا، لكني أحمد الله على ما أنا عليه، ومؤكد ليست حدوتة المسلسل ما أسير بها في حياتي أبدا،لكن لا يوجد نصيب في النهاية، الله هو ما يقدر لنا كل شيء.

? هل صحيح أن الفن أخذ منك راحة البال ومنعك عن الارتباط؟

? الفن لم يأخذ منى راحة البال بل أعطاني كثير جدا منها راحة البال، وهي أن أضع رأسي على المخدة في نهاية كل يوم، وأشعر أني لم أقصر في حق أهلي أو أصحابي المقربين، الفن أعطاني حب الناس، وأصبح لدي عائلات، الفن جعلني شخصية مستقلة بنفسي وذاتي والنجاح يأتي بنجاح آخر، وأتابع رد فعل الجمهور بنفسي وأسمع «كلمة حلوة» عند اختلاطي بالجمهور كلها أشياء جميلة، الفن منحني كياناً ووضع والعمل والنجاح هذا هو راحة البال، وكل شخص يتعب ويمر بظروف صعبة لكن من أجل «أكل العيش» والاستمرارية.

? هل تخشين أن يطلب منك زوج المستقبل اعتزال التمثيل؟

? الحقيقة أن أكثر من زوج طلب مني أن أترك عملي في الفن، وكثير من الذين أرادوا الارتباط بي كانوا يرفضون استمراري في الفن بعد الزواج، ومن جانبي كنت أرى أنني لا أترك الفن طالما أنني أقدم فناً جميلاً وهادفاً، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم ارتباطي حتى الآن، وبالطبع كل هذا ضد قناعاتي، فلماذا يمنعني شخص عن عمل شيء أحبه، خاصة أن الفنان لديه موهبة من عند الله، فلو هذا الرجل لا يريد عملي في الفن فلماذا أتى إليّ من البداية.

? هل تعرضتِ للخداع من أحد المقربين منك؟

? للأسف حدث مع إنسانة كنت أعتبرها صديقتي ويؤسفني أقول إنها كانت صديقة، لكنها لا تستحق هذا اللقب، وأعتقد أن غالبيتنا سقطوا في هذا الفخ، فمن الممكن أن نرفض نصيحة أهلنا رغم أنهم بخبرتهم يعرفون ماذا كان هذا الإنسان جيداً أم سيئاً، لكننا نتشبث بوجهة نظرنا، وعائلتي لم تكن راضية عن هذه الصديقة، وظهرت على حقيقتها، فكان ردي أنني لن أنزل إلى هذا المستوى خاصة بعد معرفة حقيقتها، ورد فعلى على ما فعلته أن «عملت لها بلوك من حياتي».

? بعيدًا عن الفن.. كيف تقضين وقت فراغك ؟

? أقضي وقت فراغي في عمل أشياء كثيرة أخرج مع أصدقائي أو عائلتي، أو تغيير بعض الأشياء في منزلي أو قراءة كتاب، كما أمارس الرياضة أو السباحة وأذهب إلى صالة الألعاب.

? هل هناك نصيحة معينة توجهينها للنساء؟

? نصيحتي للنساء هي ليس معنى أننا نقدم مسلسلات للمرأة أن ننصرك على الرجل إذا كنتِ مخطئة، فأي امرأة يجب أن تحافظ على أولادها وزوجها وحياتها الأسرية، وأن تكون ناجحة في عملها ولديها هدف لكن دون أن يؤثر على بيتها، وليس معنى أن تنجح أن تكون متعالية «من تواضع لله رفعه»، ولا بد أن تعرف أن عليها عبء ومسؤولية مضاعفة طالما لديها عائلة وناجحة، بشكل عام «الست قوية حتى لو هي كائن ضعيف، فقد خلقها الله ضعيفة لكنها قوية وصبورة لكن ربنا منحها طاقة وقدرة لا يستطيع الرجل تحملها».

? هل أجريت عملية تجميل، وهل أنتِ مع أم ضد إجراء عمليات التجميل؟

? لست ضدها، لكن عندما يكون هناك ضرورة لذلك، فلا يمكن عندما أشعر بإرهاق أو التقدم الطبيعي في العمر أذهب إلى الطبيب وأطلب منه إجراء عملية تجميل، هذا صعب حدوثه وأكيد في يوم من الأيام سأخضع لعملية تجميل وهذا ليس عيبا فهذا علم.

? ما مواصفات فتى أحلامك؟

? لا أحب وضع شروط معينة، لكني أتمنى أن يكون رجلا أستطيع الاعتماد عليه وأن يكون لي سندا ويحبني ويحترمني ويقدرني ويقدر عملي والتزامي، هذا هو الرجل الذي يجذبني كما أن الثقافة والعائلة والشكل الاجتماعي والثقة بالنفس ذات أهمية. وحتى الآن لم أعثر على هذه المواصفات.

? تميلين لتقديم دور «الفتاة الدلوعة» دون إغراء هل هذا مقصود؟

? طبعا هذا مقصود، فأدوار الإغراء المفرطة ليس مكانها على الشاشة و«الرجل رجل والست ست.. الست بتصرفاتها في اختياراتها» فالرقة أسلوب في الحياة.

وأي فتاة تستطيع أن تجذب إليها الرجل بثقافتها ورقتها وأخلاقها وليس بالإغراء، فالرجل يحب المرأة القوية ولكن يكون بداخلها أنثى وضعيفة معه.

