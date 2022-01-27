تامر حسني وميريام فارس ضمن المشاركين في حفل «سباق فورمولا إي الدرعية»

الخميس Al wanees

كشفت اللجنة المنظمة لسباق فورمولا إي الدرعية عن مفاجأة سارة لمحبّي الموسيقى والفن في المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت عن مشاركة النجمين تامر حسني وميريام فارس في الحفلات الموسيقية العالمية التي سيتم تنظيمها على هامش السباقين يومي 28 و29 يناير الحالي في الدرعية. ويستعد النجم العربي المصري «تامر حسني» لإشعال حماس الجماهير على مسرح فورمولا إي الدرعية يوم السبت 29 يناير في الفقره الختاميه للحفل. ويحظى النجم المصري بمسيرة حافلة بالانجازات التي انطلقت في عام 2002 بتحقيق أرقام خيالية كأعلى مبيعات ألبومات وأفلام في مصر والشرق الاوسط. وكان قد حقق أرقاماً فلكية بوصوله لمليار مشاهدة عن مجمل أعماله على منصة اليوتيوب. كما يستعد النجم تامر حسني لغناء احدث اغانيه التي يتفاعل معها الجمهور مثل (صعبة) و (قولني كلام) و(حلو المكان) وغيرها. من جهتها، ستتألّق النجمة اللبنانية «ميريام فارس» بأداء أغنياتها على مسرح الدرعية يوم الجمعة 28 يناير. وتمتلك ميريام فارس قاعدة جماهيرية في الوطن العربي، وكانت قد طرحت منذ أيام أحدث كليباتها الغنائية الجديدة «معليش» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي الأغنية التي اختارت تقديمها باللهجة الأمازيغية المغربية، كما ظهرت بـ «لوك» جديد من التراث والفلكلور الأمازيغي في الملابس التي ارتدتها. وتستعد النجمة اللبنانية لتقديم أشهر أغانيها على مسرح فورمولا إي الدرعية مثل «أنا والشوق»، «حقلق راحتك» و «مكانه وين» وغيرها من الأغاني التي يحبّها جمهورها وسيستمتع بها الحضور.

الحفلات الموسيقية على هامش سباق فورمولا إي الدرعية هي من تنظيم مدل بيست بريزنتس، ذراع مدل بيست الهادف إلى تطوير المشهد الموسيقي الإقليمي من خلال الحفلات الموسيقية والأحداث ونقل الخبرات العالمية.

وينطلق الموسم الثامن من سباق فورمولا إي بجولتين ليليتين في الدرعية وذلك افتتاحًا لبطولة العالم «أي بي بي فيا فورمولا إي»، كما يشهد افتتاح قرية فورمولا إي «أليانز إي فيليدج» التي تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة توفر خيارات عديدة من المطعام والمقاهي والنشاطات المسليّة والتثقيفية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

وتسعى اللجنة المنظمة إلى الارتقاء بالفعالية إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام، ما يتيح للجمهور اختبار تجربة تمزج بين السباقات الحماسية والتجارب الترفيهية والثقافية والحفلات الموسيقية الحية، مع الحرص على الالتزام بأحدث بروتوكولات الصحة والسلامة، حيث سيكون الحضور اليومي محدوداً لضمان تجربةٍ آمنة وممتعة، ما يؤكد ضرورة حجز التذاكر مبكراً لعدم تفويت فرصة الحضور.

وإلى جانب النجوم العرب، يحيي نجوم الموسيقى العالميون Wyclef Jean (ويكليف جين) وJames Blunt (جيمس بلانت) وCraig David (كريج ديفيد) حفلاً متميزاً يوم الجمعة 28 يناير يقدمون خلاله أشهر أعمالهم، بينما تحيي فرقتا The Script (ذا سكريبت) وTwo Door Cinema Club (تو دور سينما كلوب) حفلاً آخراً يوم السبت 29 يناير هو الأول لهما في المملكة.

