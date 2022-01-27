غادة عبد الرازق بـ«الأبيض والأسود»

الخميس Al wanees

عبر حسابها الرسمي على موقع «انستغرام»، نشرت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، صور أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت «غادة» في الصور بـ«لوك» جديد، مرتدية ملابس كاجوال من الجينز، بتطبيق الأبيض والأسود.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: «النجمة»، و«جميلة»، و«ربنا يحفظك» وغيرها من التعليقات.

إطلالة «الأبيض والأسود» لم تكن الأولى التي اعتمدتها «غادة» خلال العام الجديد، 2022، فقد سبق وخضعت في الأسبوع الأول من يناير الجاري، لجلسة تصوير، ظهرت خلالها بإطلالة ملفتة للأنظار، إذ ارتدت فستانا أنيقا، أبرز رشاقتها، وسرعان ما حاز على إعجاب الآلاف من متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام».

في الصور، أطلت غادة عبد الرازق، بفستان طويل مجسم، مرصع بفصوص من اللون الأبيض، وذي بطانة «كافيه فاتح»، ويكسو أكمامه الريش الأبيض الطويل، كما اعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي المنسدل على ظهرها.

يشار هنا إلى أنه عُرض للفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني الماضي مسلسل «لحم غزال»، وهو من بطولة: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل. وخضعت الفنانة غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة.

