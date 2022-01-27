عون: لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، أن لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين بلاده والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، مشيرا إلى أن الكويت كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها. وذكر عون، أن الأجوبة اللبنانية الرسمية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت.

جاء ذلك ردا على استيضاح طلبته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة خلال استقباله لها قبل امس في قصر بعبدا. وأكد عون، أن لبنان يدين أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية بجنوب لبنان لتحديد المسؤوليات، مشددا على أهمية التنسيق بين الجيش و» اليونيفيل» تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وخلال اللقاء، تم بحث الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية الأخيرة، حيث أكد الرئيس عون على جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها.

وأشار إلى أن معاودة جلسات مجلس الوزراء يعيد عمل السلطة التنفيذية الى طبيعته وفق الصلاحيات المحددة لها في الدستور مؤكدا أن إقرار الموازنة سوف يحقق الانتظام المالي ويساعد في المفاوضات التي بدأها لبنان مع صندوق النقد الدولي لدرس خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي وضعتها الحكومة. وشدد عون على التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو المقبل وخصوصا أن التحضيرات اللوجستية تتم تباعا وكذلك الاعتمادات المالية المطلوبة.

الى ذلك وقع لبنان أمس عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سورية، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد الذي يشكل اصلاحه وتحسين خدماته واحداً من أبرز شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل «إنها لحظة تاريخية مهمة للبنان ليس بحجمها وإنما برمزيتها».

وأضاف «نرسخ اليوم العمل العربي المشترك بواسطة الاتفاقية المتواضعة لكن ذات الأهمية الكبيرة للشعب اللبناني الذي يحتاج الى كل ساعة كهرباء».

ويتعين على البرلمان اللبناني المصادقة على العقد الممول من البنك الدولي. وتوقع فياض أن يتم إنهاء التفاصيل المتعلقة بالتمويل خلال الشهرين المقبلين، تمهيداً لدخول العقد حيز التنفيذ.

وسيحصل لبنان من الأردن على طاقة تصل الى نحو 250 ميغاواط، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً.

