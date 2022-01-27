قصف صاروخي يستهدف مقر رئيس البرلمان العراقي

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: وصف الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مقر لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار بعدة صواريخ مساء الثلاثاء بأنه عمل إرهابي، وطالب برص الصف الوطني لحماية السلم الأهلي.

وقال الرئيس العراقي في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر إن «الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر».

وأضاف أن هذا العمل وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية ويجب رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات الشعب.

وكانت 3 صواريخ سقطت بالقرب من مقر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، فأدت للإضرار بمنازل في منطقة الكرمة التي تقع شرقي الفلوجة بمحافظة الأنبار، مما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح. وقالت مصادر إن مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقة ذراع دجلة التي تقع شمالي الكرمة، وهي مسقط رأس الحلبوسي ويوجد فيها منزله.ولم يؤكد المصدر ما إذا كان الهدف من الهجوم هو منزل الحلبوسي، كما لم تتبنَ أي جهة الهجوم.

من جهته أعلن الجيش العراقي تعرض مسقط رأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى هجوم بصواريخ «كاتيوشا» بعد ساعات من صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بقانونية انتخابه رئيسا للبرلمان. وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان إن «عملا إرهابيا جبانا استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي حيث سقطت 3 صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء».

من جهته أكد الحلبوسي بعد الحادث في تغريدة له على تويتر على مضيه لضمان السلم الأهلي في البلاد ومحاربة الإرهاب وقال «سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة، كي تنعموا بالسلام والأمان».

