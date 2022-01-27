«الإطار التنسيقي» يهدد بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: لوح الاطار الشيعي العراقي امس بمقاطعة العملية السياسية او الذهاب الى المعارضة وتعطيل انتخاب رئيس البلاد. وردا على رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشاركة رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في الحكومة المقبلة انتقد الاطار التنسيقي للقوى الشيعية في بيان ما اسماه «النهج الاقصائي» ملوحا بالذهاب الى خيار «المعارضة او المقاطعة» للعملية السياسية.

واعتبر الاطار ان «استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على اكثرية اصوات المواطنين في الانتخابات الاخيرة مجتمعة الى الذهاب الى المعارضة او المقاطعة» في اشارة الى قوى الاطار. وهدد الاطار التنسيقي تعطيل انتخاب البرلمان لرئيس الجمهورية مؤكدا انه إذا اتخذ موقفه بمقاطعة العملية السياسية فلن يعود عنها. وكشف عضو الاطار عارف الحمامي في تصريح لصحيفة «الصباح» الرسمية ان «الإطار التنسيقي يعمل على تفعيل الثلث الأكبر المعطل الذي يعيق التصويت على رئيس الجمهورية وهنا سيدخل معه الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية ليصبح العدد ما بين 120 و125 نائباً».

