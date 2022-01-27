غويران.. «داعش» يحتجز 700 مراهق وتحذيرات من «مذبحة»

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عواصم - الوكالات: أعلنت قوات سورية الديموقراطية «قسد» أن 250 عنصرا من تنظيم «داعش» استسلموا، ويجري حاليا تطهير القسم الأخير من سجن غويران، الذي استولى عليه عناصر التنظيم منذ يوم الخميس.

وسلم ما لا يقل عن 300 شخص أنفسهم يوم الاثنين، مع دخول قوات كوماندوز تابعة لقوات سورية الديمقراطية التي يهيمين عليها الاكراد إلى السجن الواقع في مدينة الحسكة، شمال شرقي سورية. وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، من احتمال وقوع «مذبحة» إذا لم يكن هناك عملية تبادل ومفاوضات.

ويُعتقد أن العشرات من عناصر «داعش» ما يزالون مختبئين في الداخل، إلى جانب الحراس المحتجزين كرهائن ومئات من الأطفال. وكان مسلحو تنظيم «داعش» قد شنوا هجوما على السجن الخميس الماضي، في محاولة لتنفيذ عملية هروب جماعي لعناصر وقيادات بالتنظيم.

وقُتل أكثر من 160 شخصا في الاشتباكات التي أعقبت هجوم المسلحين على السجن، بما في ذلك 114 من مسلحي التنظيم و45 من قوات سورية الديمقراطية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 45 ألف من سكان الحسكة فروا من منازلهم هربا من الاشتباكات.

ويُعتقد أن المسلحين يحتجزون حوالي 700 صبي، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عاما، تم نقلهم سابقا إلى سجن غويران من معسكرات اعتقال عائلات مسلحي التنظيم المشتبه بهم، لتجاوزهم مرحلة الطفولة. واتهمت «قسد» تنظيم «داعش» باستخدام الأطفال «كدروع بشرية» وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه قلق للغاية على سلامتهم وأمنهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن المخاوف تتزايد بشأن مصير مئات الأطفال في سجن غويران وقالت جولييت توما المديرة الإقليمية للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيسف لرويترز «من الصعب جدا تصور ما يشهده هؤلاء الأطفال من فظائع» وأضافت «حياة هؤلاء الأطفال في خطر مباشر».

ولطالما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سورية، بسبب احتجاز أطفال في سجون مزدحمة وفي ظروف غير إنسانية.

