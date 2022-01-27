السيسي: مصر لن تسمح بالمساس بأمن الخليج

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان أمن دول الخليج يمثل امتدادا للأمن القومي المصري، مشددا على عدم السماح بالمساس به، والتصدي بفاعلية لما تتعرض له دول الخليج من تهديدات، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها وأمنها كما أن أمن الخليج جزأ لايتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال لقائه أمس بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد السيسي، أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين ومايجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مجدداً الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدداً من المدنيين في الإمارات.

وشدد الرئيس المصري، على إدانة بلاده لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات. وبعد لقائه الشيخ محمد بن زايد شارك السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع ولي عهد أبوظبي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات أمير إمارة دبي. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

الى ذلك أكد الشيخ محمد بن زايد التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية. وأشار إلى مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك ارتكازاً على ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته على الساحة الإقليمية. كما ثمن ولي عهد أبو ظبي النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات. وأضاف أن هذه النهضة أحدثت نقلة نوعية لافتة في جميع نواحي الحياة، وهو ما أسهم في حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار.

وأكد الجانبان المصري والإماراتي، مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية، ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتعاون لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.

