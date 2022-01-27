مصر تنعى الكاتب الصحافي ياسر رزق: قلم حر ورمز وطني نشر الوعي والتنوير

عربيات ودوليات

غيب الموت أمس، الكاتب الصحافي المصري ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار «أخبار اليوم» ورئيس تحرير جريدة «الأخبار» السابق ورئيس تحرير جريدة «المصري اليوم» الأسبق، عن 57 عاما، إثر أزمة قلبية. ويشكل خبر وفاة رزق صدمة في الوسط الإعلامي المصري لما يمثله من قيمة صحافية كبرى خصوصا ان الراحل كان قد احتفل قبل أيام بآخر اصداراته «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص» والذي يتضمن رصده لأحداث الفترة بين اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، وهو يمثل الجزء الأول من ثلاثية كان يعكف على الانتهاء منها باسم «الجمهورية الجديدة». ويعد الكاتب الصحافي الراحل، واحداً من كبار كتاب الصحافيين في مصر والوطن العربي، وصاحب أول حوار صحافي أجراه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حينما كان وزيرا للدفاع قبل أن يتولى حكم مصر.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم الكاتب ياسر رزق، وقالت: إن صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا ورمزا وطنيا متميزا، مشيرة إلى مشاركاته الإيجابية في نشر الوعي والتنوير بين أبناء الوطن. ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، رزق وقالت في بيان لها إن الراحل أحد رواد الصحافة المصرية، والتي اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء في خدمة قضايا الوطن.

كما نعى رئيس البرلمان حنفي جبالي فقيد الصحافة.

يذكر أن ياسر رزق بدأ عمله الصحافي في مؤسسة «أخبار اليوم» واستمر لمدة 30 عاماً، وذلك منذ أن كان طالباً في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة «الأخبار» قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوباً للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة الاخبار» اليومية ورئاسة مجلس ادارة المؤسسة.

