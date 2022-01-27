شكري: قمة الجزائر ستبحث مشاركة سورية

عربيات ودوليات

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة «منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة». وقال سامح شكري، خلال مداخلة تلفزيونية إن «القاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي». من جهة أخرى، وصف زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى القاهرة بـ»المهمة جدا»، لافتا إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية وأنه سيتم بحث مشاركة سورية. وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أنه «جرى الاتفاق مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون على تعزيز الجهود بشأن أمن المياه». وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الجزائري «اتفقنا مع الرئيس تبون على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الأفريقية في شأن الأمن المائي» مؤكدا التوافق أيضا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية».

