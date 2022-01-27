واشنطن: الكويت ملتزمة بالعمل الإنساني وحل أزمات المنطقة

الأولى

اكدت الولايات المتحدة الأميركية أن دولة الكويت أثبتت التزامها بالعمل الإنساني وحل الأزمات في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر أمس في واشنطن إن الولايات المتحدة تنسق مع الكويت لمواجهة التحديات المشتركة منذ 70 عاما. ?واضاف: «التزامنا شديد جدا بالشراكة مع الكويت».

وثمن الوزير الأميركي جهود الكويت في دعم منظمة الصحة العالمية، كما ثمن الدعم الكويتي في عمليات الإجلاء من أفغانستان. وأوضح بلينكن: «أكدنا على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية ومواجهة أنشطتها المزعزعة للاستقرار».

من جهته، قال الشيخ د. أحمد الناصر ان الكويت والولايات المتحدة شريكان قويان، وثمن الجهود الأميركية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الكويت تتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وأنها ساعدت بتأمين ممر آمن لعمليات الاجلاء من أفغانستان.

وقال الناصر: «سنواصل تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية».