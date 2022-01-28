إيمانيات

العفّة هي التمسك بالآداب الجميلة والإرتقاء النفسي والإلتزام بالطهارة والشفافية الوجدانية وغرس القيم والصفات الحميدة في النفس والفضائل في المجتمعات.

العفّة في اللغة: من عف يعف أي كف يكف أي يمتنع عن الفعل.

العفّة في الإصطلاح: هي ضبط النفس عن الشهوات وإكتفائها بما يقيم أودها وعدم الإفراط في متع الحياة وملذات الجسد والإعتدال في كلّ مناحي الحياة.

العفّة خلق جامع شامل لمنبع أخلاق الإسلام، وهو ناشئ عن جملة من الأخلاق الكريمة، فهي تتجاذبه وتتنازعه بحسب المواقف التي يمر بها الإنسان، فتارة يكون ناشئاً عن الصبر، وتارة يكون ناشئاً عن الحياء، وتارة يكون ناشئاً عن العزّة والغيرة، وتارة عن الخوف وعن المراقبة إلى غير ذلك، فلا يمكن أن يحدد أو يحصر بما يقابله في خلق بعينه، فهو أصل لكثير من الفضائل، وفرع عن كثير من الفضائل، فيؤول الأمر إلى أن يجعل مقابلاً لما يتولد منه وما ينشأ عنه.

يعد خُلُق العفّة في أصله جزءاً من أجزاء الفطرة التي فطر الناس عليها منذ النشأة، فما من إنسان إلّا وهو مفطور على العفة، قال تعالى: (فِطْرَة اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَ?لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَ?كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (الروم/ 30)، وهو كسائر الأخلاق يتنامى ويتزايد بالرعاية والإعتناء، ويضعف أو يندثر بمقتضى النشأة الإجتماعية. ومن مظاهر العفّة غض البصر عن محارم الله تعالى: قال سبحانه وتعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور/ 30).

إنّ العفّة عنوان بارز من عناوين الشخصيّة الإيمانيّة الملتزمة، التي تمارس فعل الإيمان بكلّ صدق وإخلاص وتفاعل إيجابيّ مع روح الأخلاقيّات الإسلامية العامّة، لجهة ممارسة العفّة على مستوى القول والفعل. فأن يكون المرء عفيفاً، فهذا ما يعبّر بأصدق تعبير عن أصالة الهويّة والإنتماء إلى الفطرة السويّة، وإلى التشريع في بعده القيميّ الأخلاقي، الذي يدعو إلى التمسّك بالعفّة، والعمل على مرتكزاتها، وتكريسها بكلّ الأساليب في حياة الأفراد والجماعات، لتكون فيصلاً يحكم كلّ واقعنا وعلاقاتنا العامّة والخاصّة، التي باتت اليوم بحاجة ماسّة إلى العفّة التي تعيد إليها قوّتها وأصالتها وحيويّتها في توجيه مسيرة النّاس والحياة.

والجميع اليوم مسؤول عن إبراز كلّ القيم والمفاهيم الإنسانيّة والإسلاميّة الأصيلة، ومن ذلك، العفّة من خلال كلّ السلوكيّات التي تعزّز إستقرار المجتمع وتقدّمه.

وإذا كنّا نتحدّث عن ضرورة التزام المرأة بالمنهج الأخلاقي في سلوكها في الحياة، فإنَّ المنهج الأخلاقي ليس ضريبةً على المرأة، بل هو للمرأة وللرّجل معاً، فقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنَّما بُعثت لأتـمّم مكارم الأخلاق»، هو للمرأة وللرّجل معاً، فإذا كانت المرأة مسؤولةً عن العفّة، فإنّ الرّجل أيضاً مسؤول عن العفّة، وإذا كانت المرأة مسؤولة عن حفظ نفسها من الإنحراف، فإنّ الرّجل مسؤول عن حفظ نفسه من الإنحراف، فليس هناك فرقٌ في الجانب الأخلاقي لدى المرأة والرّجل. لذلك نقول، إنَّ الإسلام قدّم أمَّ المؤمنين خديجة الكـبرى (عليها السلام) التي دعمت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في رسالته بكلّ ما عندها من قوّة، وقدّم السيِّدة الزّهراء (عليها السلام) لتكون مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع زوجها وابنيها في خطّ الإسلام، وقدّم لنا السيِّدة زينب (عليها السلام) بطلة كربلاء، ليقول لنا إنَّ علينا أن نواجه التحدّيات الكبرى التي تأتينا من الرّجال ومن النساء في خطّ الكفر والإستكبار، لنقدّم الرّجال والنساء في خطّ الإسلام.

