إيمانيات

تُعتبر غزوة ذات السَّلاسِل من الغزوات البطولية الهامة والحساسة التي قادها الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السَّلام بجدارة وبسالة وبأمر من رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) بعدما فشل عددٌ من القواد المسلمين في تحقيق النصر، وهزيمتهم أمام الأعداء.

ومما يدل على أهمية الانتصار الذي حققه الإمام عليّ (عليه السلام) هو أن الله -عزّوجلّ- أنزل بعد هذه الواقعة سورة العاديات التي تتحدث عن هذه الغزوة.

أما سبب تسمية هذه الغزوة بذات السلاسل فيعود إلى شدِّ المسلمون الأسرى بالحبال، فكانوا كأنهم في السلاسل.

فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال:«... وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل لأنّه أسر منهم وقتل وسبي وشد أسراهم في الحبال مكتفين كأنّهم في السلاسل...».

أمّا تفاصيل الغزوة أنّه في السنة الثامنة للهجرة النبوية المباركة، أُخبر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنّ أثنا عشر ألفاً من أعداء الإسلام قد تحالفوا وتعاقدوا في ما بنيهم، واجتمعوا في منطقة «وادي اليابس» وهم يريدون التوجّه إلى المدينة للقضاء على الإسلام، وهم مصمَّمون على قتله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو قتل فارسه البطل الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام). نعم إن أعداء الإسلام كانوا قد تعاهدوا على ذلك، وتحالفوا على تحقيق أهدافهم حتى لو يُقتَلوا في هذا السبيل.

لذلك أمر النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) مؤذنه بأن ينادي في المسلمين: الصلاة جامعة، فعلى مؤذن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مكاناً مرتفعاً ونادى: الصلاة جامعة، فسارع المسلمون إلى الاجتماع في مسجد النبيّ، فصعد (صلى الله عليه وآله وسلم) المنبر وقال في ما قال: «... أيُّها الناس، إنَّ هذا عَدوَّ اللّه وعدوَّكم قد عمل على أن يبيِّتكم فمَن لهم...؟».

فإنتدب جماعة من المسلمين أنفسهم للدفاع عن الإسلام ومقابلة العدو، لکنّهم عادوا خائبين. لذلك توجّه الإمام عليّ (عليه السلام) بالجيش الإسلامي إلى العدو، لكنّه سلك طريقاً غير معروف، وكان يريد بذلك إخفاء خطته. نعم إستعان (عليه السلام) بالكتمان والسريَّة كتكتيك عسكري، فأخفى كل ّشيء عن العدو، فكان يسير بأفراده ليلاً ويكمن نهاراً، وكان يستريح خلال النهار حتى دنا من أرض العدوّ دون أن يشعر العدو بالجيش الإسلامي.

وقبل أن يصل (عليه السلام) إلى النقطة الإستراتيجية الحساسة أي مدخل الوادي أمر الجيش بالنزول والإستراحة لإستعادة النشاط وإستعداداً لمداهمة العدو على حين غفلة، ولكي لا يشعر العدو بالجيش الإسلامي أمرهم بأن يكمُّوا أفواه خيولهم حتى لا يسمع العدو صهيلها.

وعند الفجر صلّى الإمام عليّ (عليه السلام) بالمسلمين صلاة الصبح، ثم صعد بهم الجبَلَ حتى وصل إلى القمة، ثم إنحدر بهم بسرعة فائقة إلى الوادي حيث يسكن «بنو سليم» فأحاط المسلمون بهم وهم نيام، فلم يستيقظوا إلّا وقد تمكَّن المسلمون من محاصرتهم، فأسَّرُوا منهم فريقاً، وفرَّ آخرون.

وبهذا أرعب العدو إرعاباً شديداً فقَدَ معه توازنه وقدرته على المقاومة ففرّ من المعركة مخلِّفاً وراءه غنائم كثيرة استولى عليها المسلمون، وهكذا إكتمل النصر وعاد الجيش الإسلامي بقيادة الإمام عليّ (عليه السلام) إلى المدينة ظافراً منتصراً.

