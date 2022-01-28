عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: دعت منظمات وشخصيات لبنانية في المغتربات الى عدم تفويت فرصة المبادرة الكويتية لاخراج لبنان من عزلته محذرين من تحول لبنان الى «بلد الفرص الضائعة».

جاء في بيان لهذه المنظمات والهيئات» «تابع لبنانيو الاغتراب كما كل اللبنانيين زيارة وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر والمبادرة التي أطلقها والمدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والتي تطابق مضمونها مع بيان جدة إثر الاجتماع بين القيادتين السعودية والفرنسية والتي أكدت على وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع الشعب اللبناني في محنته وعلى تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية واعتماد سياسة النأي بالنفس».

واضاف «هذه المبادرة الكويتية التي رأى فيها معظم اللبنانيين نافذة مشرقة لخروج لبنان من عزلته فيما اتسم التفاعل الرسمي اللبناني ببرود مستغرب وعلى الأخص انه لم يتم وضع هذه المبادرة على طاولة مجلس الوزراء وعليه يدعو لبنانيو الاغتراب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لعدم تفويت الفرصة والتفاعل مع المبادرة عبر صياغة موقف لبناني موحد وواضح بما يتلاءم مع مصلحة لبنان واللبنانيين إذ لايمكننا الاستمرار بتفويت الفرص الواحدة تلو الأخرى حتى صح فينا لقب بلد الفرص الضائعة».

على صعيد اخر أعرب لبنان عن استعداده لمواصلة المفاوضات حول حدوده البحرية، بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيما أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن المحادثات ستُستأنف الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست». ووفقا للصحيفة، من المرتقب أن تجتمع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أمن الطاقة، عاموس هوشستين، الأسبوع المقبل، وذلك في إطار جهود تسوية النزاع. ولبنان وإسرائيل على خلاف حول ترسيم حدود المياه الإقليمية في البحر المتوسط، ويمكن أن تفتح المفاوضات أمام لبنان باب احتياطيات غاز ضخمة وسط أسوأ أزمة مالية يمر بها في تاريخه. وأجرى لبنان وإسرائيل عدة جولات من المحادثات منذ أكتوبر 2020، استضافتها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

