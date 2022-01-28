عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: دعت الإمارات عبر مندوبها في مجلس الأمن، المجتمع الدولي لبلورة نهج جديد في تعامله مع الأزمة السورية، وذلك بهدف إنهائها سلميا وبشكل مستدام.

وشددت الإمارات خلال كلمة ألقاها ممثلها في جلسة لمجلس الأمن خصصت لدراسة الوضع في سورية على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء الأزمة السورية، وأن إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية يتطلب من جميع الأطراف تقديم التنازلات اللازمة وبحسن نية مع السعي لبناء الثقة بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن. ودافعت الإمارات عن استراتيجيتها لحل الأزمة السورية وذلك عبر فتح قنوات للتواصل وبناء الجسور مع الحكومة السورية كسبيل أنجح لحل الأزمات التي طال أمدها حسب تعبير مندوب الإمارات في مجلس الأمن.

كما طالبت الإمارات بإنهاء التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها داعية إلى مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في البلاد، الذي يعد من أكثر العوامل التي تهدد الاستقرار والأمن في سورية والمنطقة.

وعبّرت الإمارات عن قلقها تجاه استمرار تنظيم «داعش» في شن هجماته الإرهابية، مثلما حدث مؤخرا من تطورات في حي غويران بمحافظة الحسكة علاوة على استمرار استهدافهم مناطق دير الزور وشرق حمص.

الى ذلك عملت القوات الكردية في شمال شرق سورية امس على تمشيط مباني ومحيط سجن كبير هاجمه تنظيم «داعش» غداة نجاحها في استعادة السيطرة عليه وانهاء عملية الجهاديين. وأدى الهجوم المنسّق على السجن الواقع في مدينة الحسكة والاشتباكات التي تلته إلى أكثر من 200 قتيل، في «أكبر وأعنف» عملية للتنظيم منذ أن دحره قبل نحو ثلاث سنوات وفقدانه مساحات واسعة كان يسيطر عليها في سورية. وأعلنت قوات سورية الديموقراطية «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة أنها استعادت الأربعاء «السيطرة الكاملة» على سجن الصناعة في حي غويران منهياً معارك استمرت ستة أيام تحولت خلالها كبرى مدن شمال شرق سورية إلى ساحة حرب.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن القوات الكردية تنفذ، بدعم من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، «عمليات تمشيط داخل السجن و خارجه بحثاً عن عناصر من التنظيم متوارين». وأضاف أن «طائرات التحالف قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء مجموعة من الجهاديين قرب سجن غويران مما أدى إلى مقتل سبعة منهم».

وأوقعت الاشتباكات وفق المرصد نحو 151 قتيلاً من عناصر التنظيم و53 من القوات الكردية، إضافة الى سبعة مدنيين، منذ بدء الهجوم في 20 يناير الجاري. وكان سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة يضم نحو 3500 معتقل منتمين إلى التنظيم، بينهم نحو 700 من القصّر قبل تعرّضه لهجوم التنظيم الذي بدأ بتفجير شاحنتين مفخختين يقودهما انتحاريان.

ورغم إصرار السلطات الكردية على أن أي سجين لم يفرّ من السجن، أشار المرصد إلى هروب عدد كبير من السجناء بعد الهجوم.

وفي أحد مساجد مدينة الحسكة في شمال شرق سورية، يختلط بكاء الأطفال الذين يرتجفون بردا وجوعا، مع صراخ أمهات يحاولن تهدئتهم، بعد فرارهن من الأحياء المجاورة للسجن الذي شهد اشتباكات لأيام عدة مع عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري.

دفع الهجوم الذي تلته اشتباكات داخل السجن وفي محيطه، إلى تهجير نحو 45 ألف شخص من منازلهم، وفق ما أحصت الأمم المتحدة.