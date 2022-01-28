عربيات ودوليات

إسطنبول – الوكالات: اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور الإمارات يوم 14 فبراير المقبل وإن تلك الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مع سعي أنقرة إلى إذابة جليد العلاقات مع دول الخليج. وقال أردوغان: «في الآونة الأخيرة، اكتسبنا زخما جيدا في علاقاتنا مع دول الخليج، خصوصا بعد انتهاء الخلاف بين قطر وبعض الدول الإقليمية الأخرى ماخلق روحا جديدة من التعاون في المنطقة». وأضاف «في هذه البيئة الجديدة، أرى أن حسن نوايانا تجاه منطقة الخليج قد بدأ يفهم بشكل أفضل» وتابع «أعتقد أننا على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي». وشدد على أن تاريخ 14 فبراير الذي سيزور فيه الإمارات مهم بالنسبة له، مؤكدا أن هذه الزيارة ستدخل تركيا مرحلة جديدة من العلاقات مع دول الخليج. وأضاف «لدينا روابط ثقافية وبشرية واقتصادية قوية مع كل هذه البلدان، ونحن نؤكد دائمًا على الأهمية التي نوليها لأمن واستقرار منطقة الخليج». وتابع «شعوبنا شقيقة، واقتصاداتنا تكمل بعضها البعض وسوف نستغل إمكانات التعاون الكبيرة بيننا بأفضل شكل، في التجارة والاستثمار والصحة والنقل والعديد من المجالات الأخرى، لا سيما الدفاع الذي يشكل أهمية كبيرة». وأكّد أن علاقات تركيا مع الدول الخليجية تسير على أساس الربح المتبادل والمصالح المشتركة في مختلف المجالات، وستتواصل على هذا النحو في المرحلة القادمة.

وتابع «أمامنا بيئة مواتية للغاية من أجل تأسيس هذا الاتجاه. وأعتقد أننا على أعتاب فترة التعاون الإقليمي الجديدة هذه القائمة على المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة».

من جهة ثانية صرح الرئيس التركي بأن نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا في فبراير المقبل. وقال أردوغان خلال المقابلة التلفزيونية إن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات المتعلقة بالتعاون شرقي البحر المتوسط، وإن تركيا بدورها مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة معها. ورأى الرئيس التركي أن فصلا جديدا في العلاقات بين بلاده وإسرائيل سيفتح مع هذه الزيارة، مؤكدا أن أنقرة ترى فيها تطورا إيجابيا. وأشار إلى أن هرتسوغ سيزور تركيا خلال النصف الأول من فبراير القادم، دون تحديد اليوم.

وبدأ التقارب بين الجانبين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت بين أردوغان ومسؤولين إسرائيليين. وقال الرئيس التركي الأسبوع الماضي إنه مستعد للتعاون مع إسرائيل في مشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. وقد توترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ عام 2010 حين قتلت القوات الإسرائيلية عددا من الناشطين الأتراك أثناء هجومها على السفينة التركية «مافي مرمرة» التي كانت تسعى لكسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية. وتصاعد التوتر أيضا في 2018 مع سحب سفيري البلدين بعدما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في قطاع غزة خلال الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

