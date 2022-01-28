عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: شهدت فلسطين والأردن ولبنان هطولات ثلجية كثيفة نتيجة تأثرها بمنخفض جوي قطبي المنشأ. وكست الثلوج في فلسطين قمم الجبال والمناطق التي يزيد ارتفاعها على 600 متر. وغطت الثلوج القدس المحتلة ومعظم المدن الفلسطينية بعد اشتداد حدة المنخفض الجوي قطبي المنشأ، فجر امس وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل الدوام في دوائرها الرسمية والمدارس والجامعات.

ووصلت العاصفة الثلجية الى الأردن فيما أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة التداعيات المحتملة. وأعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق مع اشتداد المنخفض الجوي في كل مناطق المملكة، وسط تساقط كثيف للثلوج، خاصة على العاصمة عمّان وإقليم الوسط، حسب وكالة أنباء بترا الرسمية. وأُغلقت بعض الطرق، منها إربد وعجلون، فيما مازالت الحركة مستمرة على معظم الطرق الرئيسة بالأردن لا سيما شمال وجنوب المملكة، فيما دعا الأمن العام إلى اتخاذ الحيطة أثناء القيادة وتجنب الخروج من المنازل والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول. ونشرت مديرية الأمن العام صورًا لاستعدادات الحكومة على الطرق، أظهرت معدات وجرافات خلال عملها على جرف الثلوج.

وزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، غرفة العمليات الرئيسة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للاطلاع على استعدادات المؤسسات وجاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، وفقا لوكالة بترا.وأكد الملك عبدالله ضرورة أن يكون مستوى التنسيق والتعاون عاليًا بين مختلف الأجهزة، لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ.

وشمالا ضربت عاصفة ثلجية قوية المناطق اللبنانية وأدى تساقط الثلوج المستمر إلى عزل عشرات البلدات اللبنانية، خصوصا على السلسلتين الشرقية والغربية في منطقة البقاع وأبرزها عيناتا الأرز واليمونة وحام معربون وطفيل والخريبة على السلسلة الشرقية. كما انقطعت معظم الطرقات الرئيسة والجبلية على ارتفاع 1100 متر وما فوق، وشلت حركة السير تماما على الأوتسترادات الدولية تماما.

