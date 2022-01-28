عربيات ودوليات

موسكو – الوكالات: سلمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» ردودهما إلى روسيا بشأن الضمانات الأمنية، في حين عرضت تركيا الوساطة لحل الأزمة. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أكملت نقل مقاتلات إلى بيلاروسيا ضمن عمليات تدريب للقوات الجوية الروسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده قدمت ردها المكتوب إلى روسيا بشأن الضمانات الأمنية التي طالبت بها موسكو وإن واشنطن لن تنشر الرد بشكل علني لأنها بحاجة لفتح مجال للدبلوماسية، على حد وصفه. واوضح وزير الخارجية الأميركي إن رد الولايات المتحدة أوضح «مبادئها الأساسية»، ومن ضمنها سيادة أوكرانيا وحقها في اختيار أن تكون جزءاً من تحالفات أمنية مثل «الناتو». وقال البيت الأبيض إن أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على روسيا في حال غزوها أوكرانيا ستطال المصالح الشخصية لبوتين والقيادة الروسية.

من جهته أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سلم روسيا ردا خطيا على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية المتبادلة مع أوروبا وقال في مؤتمر صحافي إن «الناتو» حلف دفاعي ولا نسعى للمواجهة، لكن لا يمكن ولن نتنازل عن المبادئ بشأن أمن تحالفاتنا وأمن أوروبا وشمال أميركا. في المقابل أعلنت روسيا امس أن الرد الأميركي على مقترحاتها الأمنية لوضع حد للتوتر المرتبط بأوكرانيا لم يأخذ وجهة نظرها في الاعتبار لكنها أكدت بأن موسكو لن تتسرّع في الرد. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «لا يمكن القول إن وجهة نظرنا أخذت بعين الاعتبار، أو أن (الجانب الأميركي) أظهر استعدادا لأخذ مخاوفنا في الحسبان». لكنه أضاف «دعونا لا نتسرّع في وضع تقييمات، التحليل يستغرق وقتا».

الى ذلك حذرت واشنطن من مخاطر «أمنية عالمية» لهجوم روسي على أوكرانيا، فيما أكدت بكين لواشنطن أن المخاوف الأمنية الروسية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد».وأكد بلينكن لنظيره الصيني وانغ يي، في اتصال هاتفي امس أن عدوانا روسيا على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالمي، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. وقال برايس إن بلينكين «شدد على المخاطر الأمنية والاقتصادية العالمية التي يمكن أن يشكلها عدوان روسي جديد على أوكرانيا، وأكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدما».

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني لنظيره الأميركي أن «المخاوف الأمنية المنطقية» لروسيا «يجب أن تؤخذ على محمل الجد»، كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان. وقال وانغ في المحادثة الهاتفية التي تناولت التوتر بشأن أوكرانيا إنه «لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي عبر تعزيز أو حتى توسيع كتل عسكرية».

