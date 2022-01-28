عربيات ودوليات

فقدت الساحة الإعلامية المصرية أحد فرسانها برحيل الكاتب الكبير ياسر رزق..الراحل كان واحدا من أكبر رجال الصحافة الشاهدين على مرحلة مهمة وفارقة في عمر مصر.

ويعد رزق الذي شيع أمس إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بالإسماعيلية من أبرز واشهر الصحافيين في مصر والعالم العربي، وقد كان في أوج تألقه الإعلامي في الأسابيع الأخيرة، حيث أقيمت بدار الأوبرا المصرية ندوة لمناقشة أحدث كتبه والذي حمل عنوان «سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»، حرصت العديد من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية على إجراء حوارات معه عن هذا الكتاب والذي أهداه لشعب مصر قائلا: إلى شعب عظيم لا يرضخ لظلم، ولا ينحني لعاصفة، ولا يركع إلا لرب العباد.

استقبل الكتاب الذي يؤرخ للفترة مابين ثورة 25 يناير 2011، وثورة الشعب على حكم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، بحفاوة كبيرة، حيث تعرض الكاتب للابعاد من رئاسة تحرير جريدة الأخبار المصرية بسبب مواقفه المعادية لهم، فواصل مواقفه من خلال ترؤسه لجريدة «المصري اليوم».. وعاد بعد ثورة 30 يونيو إلى الأخبار مرة أخرى محمولا على أعناق زملائه.

تولى ياسر رزق منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وانتخب عدة مرات لعضوية ومجلس إدارة نقابة الصحافيين المصرية.

وقال رزق فى مقدمة كتابه سنوات الخماسين، «قبل أن أبدأ» هذه ليست محاولة لكتابة تاريخ، إنما محاولة لقراءة حاضر، علنا نهتدي بها عند مفارق طرق قد تقابلنا في المستقبل. فلا يمكنك أن تؤرخ لأحداث ماض قريب، بينما هي تنبض وتتحرك وتتفاعل، أو هي مازالت تدمي وتوجع وتؤثر. لكن يمكنك أن ترصد مجريات أمور تثري، بعدما تنقضي مسبباتها وتفتش عن جذورها. ليس هذا أوان التاريخ لما جرى في مصر في العقد الثاني من الألفية الجديدة، الذي اعتبره. وهذا رأيي أكثر الحقبات صعوبة وتقلبات، وأشدها جزراً ومدا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. ربما يحين الأوان عندما تكتمل كل مكونات «البازل» المصري في ذلك المنعطف غير المسبوق أمام من يتصدى لمسؤولية التاريخ.

وكتاب «سنوات الخماسين» آخر ما صدر له، ليتناول فيه الفترة منذ أحداث يناير 2011 يناير وحتى يونيو 2013 ويعد الكتاب جزء أول من ثلاثية عن «الجمهورية الثانية».

وذكر أن الهدية التي خرجت بها مصر خلال أحداث «سنوات الخماسين»، هي رجل الأقدار، الذى جاء في التوقيت المناسب من صلب المؤسسة الأعرق في تاريخ مصر والمنطقة بأسرها، ليحمل على عاتقه أعباء، وتضعه الأقدار في مواقف واختبارات، مؤكدا أنه كان من الممكن أن تضيع خلالها الدولة المصرية، لكنه كان على قدر الموقف والتوقيت، وحركة التاريخ.

وجاء حديث الكاتب بكتابه، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «كان السيسي بحكم الاطلاع والمعايشة، يكن احتراما كبيراً لعصر محمد علي الذى يعتبره باني الدولة المصرية الحديثة، وللزعيم جمال عبد الناصر، الذي ينظر إليه كمؤسس للجمهورية الأولى، وباني الدولة الحديثة الثانية، ويرى فيه الزعيم الذي حمل هموم الشعب بإخلاص فلم تنسه الجماهير، وللرئيس أنور السادات، الذي يعتبره اختيار القدر لاستكمال مسيرة الحرب والسلام ويرى فيه رجلاً سبق عصره. وبرغم ذلك كان السيسي يستخلص العبر والدروس من تجارب الحكم ويدرك مخاطر التمدد الزائد فوق القدرة، دون النظر لتوازنات القوى ويعرف مهالك الانزلاق إلى مكائد تحاك والانجراف إلى مصائد، توضع في الطريق لإجهاض مسيرة الوطن».

وكان قد أكد أن الرئيس السيسي لم يكن يطمح لأي شيء على الإطلاق، وفي 2013 قال لمرسي «مشروعكم انتهى»، مشددا أنه يختلف عن غيره، لأنه جاء بطلب وإلحاح شعبي، والشعب الذي استدعاه من القيادة العامة للقوات المسلحة، مضيفا أن اسم الرئيس السيسي، وضع في التاريخ يوم 3 يوليو مثله مثل سعد زغلول ومصطفى كامل وأحمد عرابي وحقق نحاجات لم يقدر أحد تحقيقها في الدولة.

