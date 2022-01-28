دوليه

كسرت مصر عقدتها لساحل العاج عندما تغلبت عليها 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) أول من امس على ملعب «جابوما» في دوالا وبلغت ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في في الكاميرون. وضربت مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد الالقاب (7 مرات) موعدًا ناريًا مع المغرب، بطل 1976، بعد غد على ملعب «أحمدو أهيدجو» في ياوندي. وهي المرة الثالثة التي تطيح فيها مصر بساحل العاج من العرس القاري بركلات الترجيح بعد 1998 في ربع النهائي عندما حققت اللقب الرابع ونهائي 2006 عندما أحرزت الخامس. وهي المواجهة الـ11 بين المنتخبين في النهائيات وحقق الفراعنة الفوز سبع مرات مقابل خسارة واحدة تعود لدور المجموعات في 1990.

ويبدو أن التفوق على ساحل العاج، حاملة اللقب عامي 1992 و2015، يجلب الحظ دائمًا لمصر. فمن أصل ألقابها السبعة، آخرها في 2010، حققت مصر أربعة منها (1986، 1998، 2006 و2008) بعدما تفوقت في طريقها على الفيلة. وقال المدرب البرتغالي للفراعنة كارلوس كيروش عقب المباراة «بالنظر إلى عدد الفرص التي أتيحت لنا أشعر بأننا نستحق الفوز ومواصلة المغامرة».

وبخصوص المواجهة المقبلة، قال «نحن سعداء بهذا التأهل. نحتاج إلى الراحة للاستعداد بشكل جيد للمباراة القادمة. يجب أن نبني أفضل أسلوب لعب للاستعداد للمباراة ضد المغرب».

وقدمت مصر أفضل عروضها حتى الآن في البطولة وكان بإمكانها حسم نتيجة المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالنظر إلى الفرص التي خلقها مهاجموها وتناوبوا على إهدارها، خصوصا البديل محمود حسن تريزيغيه، كما لعبت العارضة دورا في نظافة الشباك العاجية بردها كرتين لمهاجمي شتوتغارت عمر مرموش وليفربول الانكليزي القائد محمد صلاح في الشوط الأول. وفرض حارس المرمى البديل محمد أبو جبل الذي دخل مكان محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة، نفسه نجما في الركلات الترجيحية بتصديه لتسديدة مدافع مان يونايتد الإنكليزي إريك بايي، قبل أن يسجل صلاح الركلة الترجيحية الخامسة الحاسمة. وشهدت تشكيلة الفراعنة تعديلين بعد عودة المدافع أحمد فتوح بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في المباراة الاولى ضد نيجيريا، ودفع كيروش بلاعب الوسط حمدي فتحي على حساب عبدالله السعيد. في المقابل، أجرى مدرب ساحل العاج الفرنسي باتريس بوميل تعديلا واحدًا على تشكيلته فدفع ببايي مكان مدافع باير ليفركوزن الألماني أوديلون كوسونو. وكانت ساحل العاج البادئة بالتهديد اثر تسديدة قوية للاعب وسط ميلان الايطالي فرانك كيسييه من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر (3). وكانت أول وأخطر فرصة للفراعنة عندما استغل لاعب وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني كرة خاطئة من المدافع سيمون ديلي فمررها إلى مرموش الذي سددها قوية من 26 مترا ارتطمت بالعارضة قبل ان يلتقطها الحارس علي سانغاريه (17). وكاد صلاح يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس سانغاريه بأطراف أصابعه إلى ركنية (21). وأنقذ الشناوي مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة «على الطائر» امام المرمى لابراهيم سانغاريه (39)، ثم تصدى لتسديدة قوية لمهاجم اياكس الهولندي سيباستيان هالير على دفعتين (45+1).

ومرر صلاح كرة على طبق من ذهب الى السولية المتوغل فسددها فوق العارضة (52). وأنقذ الشناوي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة من مسافة قريبة للبديل ويلفريد زاها قبل أن يبعدها بيديه من أمام هالير (85). وأصيب الشناوي في فخذه اليمنى على إثر هذا التدخل فترك مكانه لأبو جبل (88). وفي ركلات الترجيح، سجل لمصر «زيزو» والسولية وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وصلاح، فيما سجل لساحل العاج بيبي وسانغاريه وماكسويل كورنيه وزاها، وأهدر بايي.

