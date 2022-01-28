دوليه

كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري عن طبيعة إصابة ثنائي الفراعنة الحارس محمد الشناوي ولاعب الوسط حمدي فتحي في مباراة ساحل العاج بثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. وقال أبو العلا في تصريحات رسمية عقب المباراة إن إصابة الشناوي عبارة عن شد في العضلة الخلفية مضيفا أن حمدي فتحي أصيب بشد في العضلة الضامة. ومن المنتظر أن يخضع الثنائي لفحوصات وأشعة جديدة لتحديد البرنامج العلاجي لكل منهما. ولم تتضح بعد موقف حمدي فتحي ومحمد الشناوي من خوض مباراة المغرب بعد غد في ربع النهائي. ويعد الأهلي المصري من المتضررين بقوة بعد مباراة ساحل العاج خاصة وأن إصابة حمدي والشناوي تعد خبرا سيئا للفريق الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات.

