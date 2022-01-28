دوليه

بات المنتخب الغيني الاستوائي آخر المتأهلين الى الدور ربع النهائي بفوزه على نظيره المالي 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) أول من امس في ليمبي في ختام الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون. وتلتقي غينيا الاستوائية في ربع النهائي مع السنغال بعد غد على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي. وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها غينيا الاستوائية الدور ربع النهائي في ثالث مشاركة لها في العرس القاري بعد 2012 عندما استضافت النهائيات مشاركة مع الغابون، و2015 عندما استضافتها بدلا من المغرب وأنهتها في المركز الرابع.

