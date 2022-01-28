دوليه

يواجه قائد منتخب الكاميرون فنسان أبو بكر ضغوطًا هائلة من بلاده لرفع كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا، لكنه أظهر أنّ «أكتافه عريضة» وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام غامبيا في الدور ربع النهائي غدا.

ونجح المهاجم الكاميروني بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه صامويل إيتو لأكبر عدد من الاهداف المسجلة في دور المجموعات بتاريخ كأس أمم إفريقيا (5)، علمًا أنّ أبو بكر تمكن من تسجيل هدفه السادس في البطولة بمواجهة جزر القمر في دور الـ16 ليصبح اللاعب الوحيد في القرن الـ 21 يسجّل اكثر من خمسة أهداف في نسخة واحدة.

ويشيد المدرب الفرنسي كلود لوروا، بطل إفريقيا مع «الأسود غير المروضة» عام 1988 بأداء أبو بكر قائلًا لوكالة فرانس برس «لقد كان مبهرًا عندما سجّل بدم بارد من ركلتي جزاء».

وسجّل ابو بكر أول أهدافه في البطولة القارية بمواجهة بوركينا فاسو (2-1) في المباراة الإفتتاحية.وتابع المدرب التاريخي لمنتخب الكاميرون الذي خاض 10 نسخ من كأس إفريقيا «قائدي المفضّل كان إميل مبوه.

القائد، إنه دور مهم للغاية في كل المنتخبات الإفريقية، الاستمرارية، وهو الشخص الذي يسلّم الشعلة». واللافت في تاريخ المنتخب الكاميروني أن لاعبًا كبيرًا كروجيه ميلا لم يحمل شارة القائد أبدًا، لكنّ لوروا يفسّر الامر «إنه فنان، يجب أن يُحكى عنه لفنه». ويوافق أسطورة كرة القدم الكاميرونية على اختيار أبو بكر لقيادة الجيل الحالي ويتحدث لوكالة فرانس برس «إنّه الأكبر في الفريق، يجب أن يأخذ شارة القيادة، لديه رغبة أكبر في القيام بعمل جيد، لأن الأقدمية في الفريق غالبًا ما تكون لها الأسبقية».

ومرّ على منتخب الكاميرون قادة كثر كـ «الدكتور أبيغا»، إيمانويل كوندي، ستيفن تاتاو، ريغوبير سونغ وباتريك مبوما. ويقول مدرب الكاميرون البرتغالي توني كونسيساو «يملك أبو بكر خبرة كبيرة في هذه المسابقة. قبل كل شيء، صنع التاريخ من خلال التوقيع على هدف الفوز

بتسديدة رائعة في نهاية نهائي 2017 ضد مصر، محرزًا اللقب الخامس للكاميرون في تاريخ كأس إفريقيا».

