دوليه

أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان، أول من امس، أن المدافع الدولي نيكلاس زوله، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، سيغادر النادي في نهاية الموسم عندما يصبح لاعباً حراً.

وقال كان في مؤتمر صحافي «المفاوضات استمرت لفترة طويلة جدًا. قدمنا له عرضًا ولم يقبله. وبالتالي سيغادر النادي في نهاية الموسم».

وأضاف الحارس التاريخي للنادي البافاري أنّهم قدموا «عرضًا جيدًا للغاية» للمدافع البالغ من العمر 26 عامًا والذي خاض أيضًا 37 مباراة دولية مع المانشافت، مضيفًا

«لكن علينا احترام حدود اقتصادية معينة».

