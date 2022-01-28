دوليه

أوقف سانت إتيان نزيف النقاط بفوزه على مضيفه أنجيه 1-0 أول من أمس في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين للدوري الفرنسي. ويدين سانت إتيان بفوزه الى النيران الصديقة بعدما سجل مدافع أنجيه باتيستا مندي الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43. وهو الفوز الثالث لسانت إتيان هذا الموسم والأول بعد سبع هزائم متتالية في الدوري، فرفع رصيده غلى 15 نقطة في المركز الأخير متخلفًا بنقطتين عن لوريان التاسع عشر قبل الاخير وأربع نقاط خلف متز صاحب المركز الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء او الهبوط، وخمس نقاط خلف تروا وبوردو صاحبي آخر مركزين مبقيين في الدرجة الأولى. كما هو الفوز الأول لسانت إتيان في رابع مباراة بقيادة مدربه الجديد باسكال دوبرا خليفة كلود بوييل المقال من منصبه في السادس من ديسمبر الماضي بسبب النتائج المخيبة. في المقابل، مني أنجيه بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.