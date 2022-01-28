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أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد استقالته أول من أمس، ووضعها بتصرف الجمعية العمومية بعد اخفاق المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2023 إثر تعادله مع العراق 25-25 في ختام منافسات المجموعة الثانية في الدور الرئيس من البطولة الآسيوية المقامة في مدينة الدمام السعودية والمؤهلة إلى مونديال بولندا والسويد.

والقى اخفاق «ازرق اليد» بظلاله على اللعبة ككل وعلى الوفد المشارك في البطولة وقرر اتحاد اللعبة شطب لاعب نادي الكويت والمنتخب عبدالله الغربللي بصورة نهائية بسبب مغادرة البطولة دون إذن، كما اقال الاتحاد الجهازين الفني والإداري للمنتخب بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش.

وسيلعب الفريق مباراة تحديد المركز السادس والسابع أمام أوزبكستان بعد غد قبل العودة إلى البلاد. وكانت منتخبات قطر والسعودية والبحرين وإيران ضمنت تأهلها إلى المونديال بوصولها إلى نصف النهائي فيما تبقى مقعد أخير بين العراق وكوريا الجنوبية حيث يبدو الأول أقرب إلى التأهل في ظل اصابة 11 لاعبا من كوريا بفيروس كورونا.

وقال مجلس إدارة الاتحاد في بيان الاستقالة: «يعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد استقالته، ووضعها تحت تصرف الجمعية العمومية لتقرر ما تراه مناسباً بعد اقالة الجهاز الفني للمنتخب إثر الاخفاق في التأهل إلى كأس العالم والخروج من التصفيات بصورة خالفت تطلعات جماهيرنا الوفية وآمالنا الوطنية رغم كل الجهود التي بذلت لتحقيق الهدف المنشود بالمشاركة في البطولات العالمية وتمثيل الكويت بالشكل اللائق والمأمول». وكان مدير المنتخب فهد الهاجري شن هجوماً لاذعاً على الاتحاد الآسيوي للعبة واتهمه بتعمد اقصاء الأزرق من البطولة، وقال الهاجري: «ان المنتخب قدم كل ما يمكن تقديمه على أرض الملعب قبل فقدان الفرصة في التأهل»، وأضاف: «انه وللأسف من سعى إلى الاطاحة بالمنتخب من التصفيات الآسيوية أناس يمثلون الكويت في الاتحاد الآسيوي واتضح ذلك من خلال المباريات التي اديرت من خارج الملعب وبسبل ظالمة للأزرق».

