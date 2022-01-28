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واصل كاظمة انتصاراته في دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة بفوزه على القادسية 103-79 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس، فيما فاز الكويت على برقان 110-81، والجهراء على القرين 89-80.

وبهذا الفوز واصل كاظمة صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة دون هزيمة، يأتي بعده الكويت 13 نقطة، ثم الجهراء 11 نقطة، والقادسية 9 نقاط، وبرقان والقرين 8 نقاط لكل منهما.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للمربع الذهبي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى.

في المباراة الأولى لم يجد كاظمة صعوبة في الهيمنة على اللقاء رغم غياب محترفه الصربي الكسندر ماريجا بسبب وعكة صحية. وجاء الربع الأول متقاربا بين الطرفين بعد أن حاول القادسية الذي افتقد خدمات محترفه الأميركي انتوني يونغ بسبب الايقاف، أن يفرض اسلوبه بقيادة عبدالعزيز الحميدي وعبدالرحمن السهو ومحسن مرتضى، إلا أن كاظمة تمكن من مجاراته مستغلاً تميز الأميركي لوفتون وأحمد البلوشي وحسين الخباز لينهي البرتقالي الربع الأول 28-26.

وهيمن كاظمة على مجريات المباراة في الربع الثاني بفضل تركيز لاعبيه وتوجيهات مدربه المميز الأميركي جيسي اوينز ليسيطر على اللقاء وسط تراجع كبير في أداء القادسية الذي اتسمت العابه بالعشوائية والفردية خصوصا من قبل صانع العابه محسن مرتضى لينهي البرتقالي الربع الثاني 59-41. ووسع كاظمة الفارق في الربع الثالث الذي جاء مشابها لسابقه وانهاه 84-57. وزج مدرب كاظمة بلاعبيه البدلاء في الربع الأخير بعد أن ضمن نتيجة اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه 103-79.

وفي المباراة الثانية واجه الجهراء صعوبة كبيرة في تخطي القرين الذي كان نداً قوياً لخصمه. وتميز من القرين محترفه الاميركي ريكي يونغ الذي سجل 36 نقطة، فيما واصل محترف الجهراء اللبناني وائل عرقجي تألقه بتسجيله 48 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز 89-80. وفي المباراة الأخيرة وقف برقان نداً للكويت في الربع الأول قبل أن يسيطر الأبيض على اللقاء بفضل تميز لاعبيه وخبرتهم وينهيه دون صعوبة 110-81.

