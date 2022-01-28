محلية

أعلن مركز الجواد العربي (بيت العرب) اقامة بطولتين دوليتين لجمال الخيل العربية فبراير المقبل في ميدان بيت العرب، وهما البطولة الدولية التاسعة لجمال الخيل العربية والبطولة الدولية للخيل العربية ذات السلالة المصرية بمشاركة 682 من الجياد العائدة لملاك ومربي الخيل العربية. وذكر المركز في مؤتمر صحافي عقد اول من امس ان البطولة الأولى والتي تحمل التصنيف (A) ستنطلق في الفترة من 2 حتى 5 فبراير بمشاركة 430 جوادا فيما ستقام بطولة «السلالة المصرية» والتي تحمل تصنيفا خاصا في الفترة من 17 حتى 19 فبراير بمشاركة 252 جوادا علما ان البطولتين معتمدتان من المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية (ايكاهو). وبهذا الصدد قال الوكيل المساعد في الديوان الاميري والمدير العام للمركز ورئيسة اللجنة المنظمة الشيخة سارة الفهد في تصريح صحافي ان اللجنة جاهزة لإقامة فعاليات هذا المحفل التراثي الذي يهدف لتشجيع ملاك الخيل والمربين ولإتاحة الفرصة امامهم لإبراز خيلهم المتميزة. واضافت الشيخة سارة ان اللجنة ستطبق كل الاشتراطات الصحية المعتمدة بسبب انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة الجميع، مشيرة إلى أن البطولة ستشهد عروضا متطورة تحت اشراف تام من المركز بصفته الجهة الرسمية المعنية بحفظ وتوثيق سلالات الخيل العربية بدولة الكويت. وذكرت ان اللجنة اقرت نظاما لتوزيع الجوائز النقدية على ملاك الخيل الفائزة في المنافسات لكل فئة من فئات البطولة الست والذي يقضي بحصول اصحاب المراكز من الأول حتى السابع على الجوائز كما سيتم تكريم المتنافسين في الأدوار النهائية بدروع قيمة.واكدت أن المركز وهو المربط الرسمي للدولة حقق منذ تأسيسه عام 1980 الكثير من الانجازات التي اسهمت في تعزيز الدور الثقافي والريادي للبلاد على كل المستويات المتعلقة بهذا التراث.

