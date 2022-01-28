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يلتقي فريق كرة الصالات بنادي الفتاة مع نظيره الكويت في الـ 5:30 مساء غد على صالة نادي الكويت في المباراة النهائية لبطولة دوري السيدات للعبة. ويسبق المباراة النهائية، مواجهة تجمع العربي ونادي سلوى الصباح في الـ 3:30 عصرا لتحديد المركزين الثالث والرابع. وتأمل سيدات الكويت الظفر باللقب للمرة الثالثة تواليا، فيما تسعى سيدات نادي الفتاة للفوز بلقبهن الأول في النسخة الرابعة من دوري كرة قدم الصالات للسيدات. وعقدت اللجنة النسائية صباح أمس مؤتمرا صحافيا عبر تطبيق «زووم»، حضره مدرب الكويت رائد عبدالرزاق، ومدرب «الفتاة» محمد الكندري، وقائدة فريق نادي الكويت فجر العامر. وأكد عبدالرزاق جهوزية فريقه للمحافظة على اللقب،

وقال: « كلا الفريقين وصلا للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، وبعد مشوار متميز في بطولة الدوري، وهما يعرفان بعضهما جيدا، سواء من حيث الأسلوب التكتيكي، أو نقاط القوة والضعف، وعليه نتوقع مواجهة مثيرة ومتكافئة حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة». وذكر عبدالرزاق أن فريقه يمتاز بالاستقرار على مستوى اللاعبات، سواء المحترفات منهن أو المحليات، مضيفا: «لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع مجريات المباراة النهائية، وسنسعى للاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثالث تواليا».

من جانبه، أشاد الكندري بالمستوى المتطور الذي ظهر به الدوري الموسم الحالي، مضيفا كرة قدم الصالات للسيدات تشهد تقدما فنيا ملموسا موسما بعد آخر، وهذا مرده إلى اهتمام ودعم اللجنة النسائية في اتحاد الكرة والأندية على حد سواء، ومشاركة عدد غير قليل من اللاعبات المحترفات، مضيفا نخوض المباراة النهائية ونحن نطمح للظفر باللقب الأول في تاريخ النادي، وقد تحضرنا جيدا لمواجهة خصم صعب وقوي، ولديه العديد من الأوراق الرابحة، لافتا إلى أن مشاركة اللاعبة المحترفة في الدوري أضافت الجودة الفنية للمباريات، وأسهمت بتطوير المستوى الفني للاعبات.من جهتها، أكدت فجر العامر أن «الأبيض» جاهز للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة تواليا، وقالت: «نخوض النهائي الرابع تواليا؛ وعليه فنحن نعرف أجواء المواجهات النهائية جيدا، ونأمل تكرار الفوز على «الفتاة» الذي يضم عددا من اللاعبات المتميزات»، مشيدة بالتطور الفني الملحوظ الذي شهده دوري السيدات الموسم الحالي.

