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أعلن نادي الفحيحيل التعاقد مع المهاجم السوري ماريك مارديكيان لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وانضم المهاجم السوري الدولي إلى العربي الصيف الماضي لكنه لم يجد مكاناً في التشكيل الأساسي وعانى من الإصابات الأمر الذي دفع إدارة الأخضر إلى الاستغناء عنه وعن مواطنه علاء الدالي بعد وصول المحترفين الجدد: الليبي محمد صولة، والجزائري طارق بوعبطة، والمهاجم السوداني وليد الشعلة. وكان نادي الشباب قريباً من الظفر بخدمات لاعب المنتخب السوري، لكن الفحيحيل استطاع أن يحسم الصفقة لصالحه. ويسعى الفحيحيل لتعزيز صفوفه قبل انطلاق مباريات القسم الثاني من منافسات الدوري الممتاز، وأيضا للذهاب بعيدا في بطولة كأس ولي العهد، لاسيما بعد تأهله لربع نهائي المسابقة بفوزه على الجهراء.