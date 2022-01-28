محلية

يلتقي الأزرق في الـ 06:30 مساء غد السبت نظيره الليبي على ستاد جابر في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي الحالية، على أن يتواجه المنتخبان مجدداً يوم الثلاثاء المقبل. ويسعى الأزرق من خلال المباراتين إلى تحسين تصنيفه الدولي، كما أنهما فرصتان مناسبتان للجهاز الفني بقيادة الإسباني كارلوس غونزاليس لمعرفة نقاط القوة والضعف في الفريق والتركيز على الأسماء الأساسية التي ستمثل المنتخب وذلك قبل الاقتراب من موعد تصفيات كأس آسيا «الصين 2023» التي تقام في شهر يونيو المقبل.

واستدعى غونزاليس 24 لاعباً لقائمة المنتخب ضمت بعض أسماء الخبرة وعلى رأسهم النجم بدر المطوع وسليمان عبدالغفور وفهد حمود وحمد حربي، بالإضافة إلى لاعبي الشباب الذين يرتدي بعضهم قميص المنتخب الأول للمرة الأولى مثل إبراهيم كميل وضاري العتيبي، إلى جانب المتألقين محلياً عيد الرشيدي وعلي خلف ومبارك الفنيني وبندر بورسلي ورضا هاني والهداف شبيب الخالدي. كما وجه الدعوة إلى معاذ الظفيري الذي جاء بديلاً عن محمد الهويدي المصاب.

وتأتي المباراة وسط انتقادات عدة لاختيارات الجهاز الفني ومطالبات بضم بعض اللاعبين الذين تألقوا في المسابقات المحلية مثل خالد إبراهيم وبندر السلامة ومشعل فواز ويوسف الرشيدي.. وغيرهم.

في المقابل، وصل وفد المنتخب الليبي أمس بعد أن تأخر الوصول بسبب سوء الأحوال الجوية، ويضم الوفد 21 لاعباً استدعاهم المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، على أن ينضم إليهم ثنائي النادي العربي السنوسي الهادي ومحمد صولة.

ولعب الأزرق تحت إشراف غونزاليس مباراتين في نوفمبر الماضي خسر الأولى أمام التشيك 0-7، وتعادل في الثانية مع ليتوانيا 1-1، ومن المنتظر أن يقيم المنتخب معسكراً تدريبياً في مالطا لمدة 10 أيام خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس المقبل، ويخوض خلاله مباراتين أمام المنتخب المالطي.

