الاخيرة

ولد المفتي أمين الحسيني في القدس عام 1897 كما تروي الباحثة والكاتبة الفلسطينية هالة العوري في كتابها المرجعي «فلسطين كشف المستور فيما آلت إليه الأمور» وقدمه لها الكاتب المقدسي الكبير ناصر الدين النشاشيبي، التحق أمين بالأزهر الشريف وعمره 15 عاماً ولم يكمل دراسته فيه ومن ثَمَّ لم يكن مؤهلاً أساساً للإفتاء، وعمل لاحقاً مع الاستخبارات البريطانية في السودان، وما أن تُوفي مفتي القدس حتى استدعاه المندوب السامي البريطاني بفلسطين المؤمن بالمشروع الصهيوني هيربرت صموئيل للقدس وطلب إليه وعمره 25 عاماً أن يطلق لحيته ويستبدل بدلة الأفندي بالجبة والطربوش كي يضمن له منصب المفتي، رغم استحقاق أربعة آخرين أقدم منه وأكثر تأهيلاً لذلك المنصب.

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ويقول السير كير كبرايد: لقد أبلغنا المرشحَين السابقَين لأمين أن ينصرفا ويتركا المنصب له وهو ما تم وتم إلحاق المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية للإفتاء فزاد دخل المفتي على 60 ألف جنيه وهو مبلغ ضخم استخدم لكسب الولاء ودعم موقفه السياسي، كما ربط التوظيف والمنح والعطايا به حتى اشتهرت آنذاك أهزوجة «حج أمين يا عزنا، يا مفلفل رزنا»، كما أوعز المندوب السامي لأجل زيادة ثروة المفتي بالطلب من رجل الأعمال المصري اللبناني جورج انطونيوس باستئجار دار يملكها المفتي بإيجارٍ مبالغٍ به كثيراً، ومعروف أن جورج هو عديل مستشار السفارة البريطانية في القاهرة «والترسمارت» كما أنّ زوجته كيتي هي ابنة فارس نمر باشا صاحب جريدتي المقتطف والمقطم المصريتين المواليتين للانجليز وكان المفتي يعبر الشارع كل صباح ليفطر معهم ويتناقشوا بالسياسة، وبالطبع منصب الإفتاء لا يحتاج إلى مؤهلات لتقلده والأهم أن فتاواه أوامر تعتبر مخالفتها مخالفة للدين!

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الغريب أن الإنجليز المشهورين بذكائهم ودهائهم السياسي لم يطلبوا من المفتي بعد ان ضمنوا له المناصب والأموال الطائلة أن يقف معهم ومع الحلول السلمية والحكيمة التي تأتي بها اللجان البريطانية القادمة من لندن، بل على العكس من ذلك تماما فقد كان المفتي يزايد ويرفض كل شيء ويخوِّن من يقبل بتلك الحلول الواقعية، ولجأ في النهاية لهتلر بعد أن حرَّض الحسيني العراقيين على الثورة وتركهم في العراء حيث أظهرت الوثائق الألمانية لتلك الفترة أنه كان يطلب الأموال من ألمانيا لنفسه ولم يطلب السلاح لثورة الكيلاني، ومع سقوط برلين 1945 حمى الانجليز الحسيني بعد أن قبض الفرنسيون عليه من إعدامات مقاومتهم وأُرسل لفلسطين ليكمل دوره التخريبي بينما استمرت ملاحقة عالي رشيد الكيلاني بقصد إعدامه لولا أن أجاره الملك عبدالعزيز آل سعود...

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آخر محطة:

(1) في عام 59 إبّان الوحدة المصرية - السورية وبعد أن تأخر الزعيم عبدالكريم قاسم في الانضمام لدولة الوحدة التي ستعمل على تحرير فلسطين كحال ما حدث مع صلاح الدين وهو ما يفترض أن يدعمه الحسيني الذي استقر في لبنان بعد تسببه الفاعل في رفض قرار التقسيم وإصراره على إبقاء الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين ومن ثَمَّ النكبة والنكسة.

(2) يقول سفير العراق في بيروت عام 59 المحامي نجيب الصائغ في مذكراته أنّ المفتي طلب مبلغ 1?25 مليون ليرة من قاسم لإبلاغه بتفاصيل مؤامرة الشوّاف ضده التي كانت تهدف حال نجاحها لإعلان انضمام العراق لدولة الوحدة وهو ما تمَّ وتسلَّم المفتي الأموال وفشلت ثورة الشوَاف.

(3) قبل ذلك تُظهر الوثائق السرية البريطانية التي ترجمها الباحث الفلسطيني تيسير كاملة أن المفتي أمين الحسيني كان بعكس تشدده المعلن، وسيطاً فاعلاً في بيع الأراضي الكبرى للوكالة اليهودية.

(4) أدى حكم «المفتي أمين الحسيني» وتشدده المصطنع إلى ضياع فلسطين كاملة وتشرد أهلها وتقاسم أرضها بين إسرائيل والأردن ومصر!

