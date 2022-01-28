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كشفت دار الأزياء الفرنسية «شانيل» النقاب عن أحدث مجموعاتها بأسلوب درامي، في أسبوع الموضة لملابس «الهوت كوتور» في العاصمة الفرنسية باريس، بظهور أميرة حقيقية على المدرج، على ظهر حصان. وبهدف مفاجأة الضيوف في معرض «Grand Palais Ephémère»، افتتحت دار الأزياء الفرنسية الراقية عرضها بمساعدة ابنة شقيقة الأمير ألبرت، أمير موناكو، شارلوت كاسيراغي، وهي أيضا عارضة قفز استعراضية تنافسية. وارتدت كاسيراغي سترة مطرزة من علامة «شانيل» وخوذة سوداء اللون، أثناء ركوبها على ظهر الحصان على المنصة في عرض مصحوب بأداء مباشر للموسيقي، سيباستيان تيلير. وأعلنت «شانيل» عن كاسيراغي كسفيرة للعلامة التجارية في عام 2020، بعد أن عرضت سابقا الأزياء للعديد من دور العرض مثل «غوتشي» و«إيف سان لوران».

