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توصل فريق من الباحثين البريطانيين، بكلية الطب جامعة ليدز البريطانية، إلى تطوير نظام للذكاء الاصطناعي، والذي يمكنه تحليل فحوصات العين التي يتم إجراؤها خلال زيارة روتينية لعيادة طبيب العيون، وتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأدرك الباحثون أن التغيرات التي تطرأ على الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، بمثابة مؤشرات دالة على وجود أمراض في الأوعية الدموية الأوسع نطاقا، بما في ذلك مشاكل في القلب.

واستخدم الباحثون تقنيات «التعلم العميق» لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي على قراءة فحوصات شبكية العين تلقائيا وتحديد الأشخاص الذين من المحتمل أن يصابوا بنوبة قلبية في العام التالي. وأكد الباحثون أن نظام الذكاء الاصطناعى يتمتع بدقة تتراوح ما بين 70 و80%، ويمكن استخدامه كآلية إحالة ثانية لفحص متعمق للقلب.

وقاموا أثناء عملية «التعلم العميق»، بتحليل نظام الذكاء الاصطناعي، وإجراء فحوصات لشبكية العين ومسح القلب لأكثر من 5 آلاف شخص.

وتمكن نظام الذكاء الاصطناعي، من تحديد العلاقة بين الأمراض في شبكية العين والتغيرات في قلب المريض، فبمجرد التعرف على أنماط الصورة، يمكن للنظام تقدير حجم وكفاءة ضخ البطين الأيسر، وذلك بالاستناد إلى فحوصات الشبكية وحدها، خاصة مع ارتباط تضخم البطين بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يتحقق ذلك من خلال المعلومات المتعلقة بالحجم المقدر للبطين الأيسر وكفاءة ضخه جنبا إلى جنب مع البيانات الأساسية حول المريض مثل عمره، وجنسه حيث يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية خلال الأشهر الـ12 اللاحقة.

