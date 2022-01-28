وطن النهار

أكد وزير العدل جمال الجلاوي أن هيئة «نزاهة» باشرت أعمال التحري في شأن ما أثير عن عمولات دفعت حول صفقة الطائرات الفرنسية «الكاراكال» وأن تقريرا نهائيا أعد تضمن نتائج وتوصيات وتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

وقال الجلاوي في رد على النائب مهلهل المضف: تسلمنا سؤالا من النائب يطلب إفادته عن مدى دفع عمولات عن عقد طائرات الهليكوبتر الفرنسية الموقع بين وزارة الدفاع وشركة إيرباص هليكوبتر، وأحيل الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفسـاد.

وأوضح الجلاوي أن نزاهة أفادت مباشرتها أعمال التحري وجمع الاستدلالات وإجراء الاستعلامات حـول الواقعة من الجهات ذات العلاقة بها وأعدت عن ذلك تقريرا نهائيا بالواقعة ضمنته النتائج والتوصيات التي انتهت إليها ورفع إلى مجلس الوزراء.

