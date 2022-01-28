وطن النهار

اختتمت امس حملة «دمي للكويت» للتبرع بالدم والتي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وبالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية، لصالح بنك الدم المركزي ب‍وزارة الصحة خلال الفترة من 23 وحتى 27 يناير الحالي.

بدورها حرصت رئاسة الأركان العامة للجيش على المشاركة في حملة (دمي للكويت) وتشجيع منتسبيها على المشاركة فيها إيماناً منها بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من الدور الوطني والإنساني للجيش الكويتي في العطاء والتفاني لتلبية الاحتياجات الوطنية، من خلال تقديم كل أوجه الدعم لوزارة الصحة ومساندة بنك الدم المركزي ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي بأهمية هذا الجانب الإنساني.

وبيَّن مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد الركن بحري محمد العوضي أن حملة (دمي للكويت) قد شهدت إقبالاً كبيراً من منتسبي الجيش الكويتي من مختلف الوحدات البرية والجوية والبحرية والتشكيلات والهيئات المستقلة، وأكد أن الهدف من هذه الحملة هي تلبية احتياجات البنك ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة وبالأخص النادرة، وقد استمرت الحملة لمدة خمسة أيام متواصلة حيث تم الترتيب لتبرع وحدات الجيش كل وحدة في يوم مخصص لها خلال الحملة، مع مراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة.

وقالت الدكتورة حنان العوضي- مراقب الخدمات الطبية والتوجيه والمدير الطبي في إدارة خدمات نقل الدم إن هذه الحملة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة في إدارة خدمات نقل الدم ووزارات الدولة والقطاع الأهلي والمدني بما يجسد روح المسؤولية المجتمعية المشتركة، كما أشادت بالدور الريادي لهذه الحملات في تعزيز النظام الصحي لضمان امدادات كافية ومأمونة ومستدامة من الدم ومشتقاته.

وأوضحت أن هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة من الحملات السابقة التي قامت بها وزارة الدفاع إيماناً منها بأهمية التبرع بالدم كواجب وطني وإنساني وتهدف إلى تلبية احتياجات بنك الدم ودعم مخزونه الاستراتيجي كما تقدمت بالشكر الجزيل إلى كل من اسهم في إنجاح هذه الحملة ومشاركتهم الفعالة وتوفير الدعم اللازم لها.

والجدير بالذكر ان بنك الدم المركزي خلال فعاليات هذه الحملة قام بتجهيز كل المعدات الطبية الخاصة بالتبرع، واستقبال المتبرعين من منتسبي الجيش لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل تبرعهم للتأكد من مدى قابليتهم للتبرع، وأن الحملة تمت بسهولة وتنظيم مطبقين كل الاشتراطات الصحية والوقائية.

هذا وقد أبدى المتبرعون من منتسبي الجيش الكويتي حرصهم على تلبية نداء الوطن وتقديم دمائهم لتكون في خدمة من يحتاجها من المرضى وأن العسكري لا يتوانى بتلبية النداء من أجل خدمة هذا الوطن.

