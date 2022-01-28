وطن النهار

دعت رئاسة الاركان «هيئة الخدمة الوطنية العسكرية» ابنائها المكلفين من مواليد 10 مايو 1999 وحتى 31 ديسمبر 2000 المشمولين باحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية الى الالتحاق ضمن دفعة المجندين «49» الثانية في يوم الاحد الموافق 30 يناير 2022 الساعة 08:00 صباحا، في معسكرات المباركية- هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بوابة رقم «4» طريق الجهراء.

وقالت ان من يتخلف عن اداء هذا الواجب الوطني، وليس لديه احدى حالات الاستثناء او الاعفاء او التأجيل الواردة في القانون سيعرض نفسه للعقوبات المقررة بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.

