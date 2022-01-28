وطن النهار

تعليقا على تعميم وزير الداخلية بشأن تنظيم ضوابط تنفيذ اعمال الضبط والاحضار والتفتيش ودخول الاماكن السكنية والذي وجه من خلاله جميع جهات انفاذ القانون بالوزارة الى الالتزام بمضمونه والعمل على تنفيذه بدقه.

وقد اشاد رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير خالد المغامس ما تضمنه التعميم الوزاري من ضوابط تنظيمية تهدف الى تحقيق الضمانات العادلة في تطبيق الاجراءات بما يستند إلى المبادئ الأساسية لسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان بما يجعلها مرجعا للأداء الأمني لجميع منتسبي جهات انفاذ القانون.

وذكر ان «توجيه قيادات الداخلية لمنتسبيها المعنيين بإنفاذ القانون وتطبيق الاحكام بالالتزام بحقوق الانسان عند تنفيذ الاجراءات والحث على التزامهم بها يؤكد التزام الكويت بالاتفاقيات المعنية».

