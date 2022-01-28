وطن النهار

وضعت الإدارة العامة للجمارك ضوابط جديدة لحركة شاحنات البضائع، سواء تلك التي تعبر الكويت أو التي تنقل البضائع من المنافذ إلى مراكز داخل البلاد، حيث تم تفعيل جهاز التتبع الإلكتروني للآليات، مع وضع زمن محدد لكل مسار على الشاحنة الالتزام به وقطعه في الوقت المحدد، تجنباً لدفع غرامة.

وأصدر مدير الإدارة بالتكليف سليمان الفهد تعليمات جمركية في شأن تعيين مدة زمنية محددة لمرور وحدات النقل والبضائع في أراضي الكويت، وفق نظام التتبع والمراقبة للمسارات الإلكترونية الخاص بالإدارة.

ونصت التعليمات على الغرامات التي تُفرض على المخالفين من أصحاب الشاحنات، وهي: 400 دينار عقوبة على إزالة أو فتح قفل شريحة التتبع الإلكتروني، و50 ديناراً عند رصد أي خروج عن المسار المحدد للشاحنة، أو التأخير في المرور خلال المهلة المحددة.

