وطن النهار

استعرض مدير عام البلدية احمد المنفوحي تطوير الخدمات الالكترونية لسهولة انجاز معاملات البلدية، وذلك لتحسين بيئة العمل وتفعيلا لاختصار الدورة المستندية وسرعة انجاز المعاملات عبر التراسل الالكتروني وتطوير اعمال الربط الآلي بين الجهات الحكومية.

واشار في عرض مرئي الى ان البرنامج الجديد الذي تعمل عليه البلدية يتيح المجال لمهندسي البلدية ان يعرف المخطط بشكل ديجيتال ان كانت ارتفاعات او ارتدادات او مساحات، مؤكدا ان البلدية تجتمع كل اسبوعين من اجل اعتماد البرنامج بما يتناسب خاصة انه سيتم الترخيص دون الحضور للبلدية.

وأوضح ان البرنامج يقوم بقراءة كل الحسابات المعمارية والانشائية والارتدادات والارتفاعات، ثم يأتي دور المهندس للتأكد مما هو معروض امامه، ويمنحه السرعة في الموافقة او الرد، توفيرا للوقت والجهد موضحاً ان نظام البناء الاستثماري ما زال خارج البرنامج، ونجري الدراسة عليه، وسيرى النور قريباً من خلال برنامج خاص به.

