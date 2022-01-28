وطن النهار

اعلنت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت انه تم توجيه 360 تنبيها لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتحرير 46 محضر مخالفة بمحافظة حولي في ديسمبر الماضي.

وقال رئيس فريق الطوارئ بالانابة عبدالله القعود في بيان صحافي انه تمت ازالة 19 تعديا على املاك الدولة كما تم الكشف على 44 شكوى هاتفية واغلاق 4 محال واعطاء 4 اوامر فتح وازالة 37 اعلانا في الساحات والميادين اضافة الى اجراء 15 امر صلح لـ 15 مخالفة.

على الصعيد ذاته، نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة العاصمة جولات ميدانية في جميع مناطق المحافظة، لرفع كل ما يعمل على اعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع للمحافظة، فضلا عن التأكد من التزام المحال بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.

وأكد العازمي ان الجولات الميدانية المتواصلة خلال شهر ديسمبر الماضي اسفرت عن وضع 4926 ملصقا ورفع 201 سيارة مهملة وسياراة سكراب وقد تم ارسالهم الى موقع حجز السيارات في البلدية الى جانب تحرير 240 مخالفة نظافة عامة واشغالات طرق اشتملت على تحرير 68 مخالفة اشغال طريق، تحرير 172 مخالفة نظافة عامة،و توجيه 920 انذارا وتحرير 239 تعهدا.

