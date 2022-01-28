وطن النهار

وقعت جمعية الهلال الاحمر مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر اتفاقية تعاون لدعم وتنفيذ برنامج اغاثي وطبي للنازحين من الروهينغا في بنغلاديش.

وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لـ«كونا» عقب توقيع الاتفاقية اهمية هذه الخطوة التي تلبي الحاجات الملحة للنازحين الروهينغا في بنغلاديش وتسهم في التخفيف عنهم في الفترة الراهنة. وقال ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن المشاريع الانسانية للجمعية واستمرارا للرسالة التنموية الانسانية الكويتية حيث تهدف الى إيصال وتوفير المساعدات الاغاثية والصحية لنازحي الروهينغا في بنغلاديش. وأضاف ان الاتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر تدعم القطاع الصحي وقطاع المياه والصرف الصحي، مبينا ان هذه الاتفاقية توفر مجالا اوسع في العمل الانساني والاغاثي للتخفيف من اعباء النزوح.

