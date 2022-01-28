وطن النهار

اعتمدت وزارة الصحة خفض سعر فحص الـ pcr لفيروس «كوفيد -19» على ان لا يزيد على 6 دنانير كحد اقصى، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.

يذكر ان سعر الـ PCR في الكويت بدأ بـ 40 ديناراً قبل انخفاضه الى 30 ثم الى 14 ديناراً في سبتمبر الماضي، ثم الى 9 دنانير في ديسمبر الماضي، علماً بأن التخفيض الأخير يوازي نسبة 36% تقريباً من كلفة الفحص.

من جهة اخرى، اكدت وزارة الصحة ان عدد من تلقى الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لمرض «كوفيد - 19» من المواطنين والمقيمين بلغ نحو 700 الف.

وقالت الوزارة، على موقعها، ان عدد الذين حصلوا على جرعة واحدة بلغ 3 ملايين و362 الفاً و105 اشخاص وبنسبة 85.7 في المئة. وأضافت ان من تلقى التحصين الكامل بواقع جرعتين من التطعيم الواقي من فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و250 الفاً و307 اشخاص وبنسبة 83 في المئة. من جانب آخر، اكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة د. خالد الجارالله، ان الكويت تجاوزت النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية في التطعيمات ضد «كوفيد - 19»، مشيراً الى ان تطعيم نحو 83 في المئة من المستهدفين بالتطعيم تحصيناً كاملاً يعتبر انجازاً غير مسبوق، صاحبه مجهود ضخم من الطواقم الصحية.

وقال الجارالله، في تصريح صحافي، ان الكويت تمر بالأسبوع الخامس من موجة المتحور «أوميكرون»، وهو اقل حدة وشراسة من المتحور «دلتا»، ويصيب الجهاز التنفسي العلوي ومن ابرز اعراضه تضخم البلعوم والكحة الجافة وارتفاع درجة الحرارة والصداع وتكسير في العضلات. وأوضح ان الأعراض في مجملها تأخذ من 3 الى 4 ايام وذلك حسب الحالة المرضية للمصاب وعمره. وأشار الى ان التطعيمات تؤدي دوراً مهماً في تقليل حدة الموجة الحالية، مبيناً ان الجرعات التنشيطية ليست بدعة ولا جديدة في مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية.

ودعا اولياء الأمور الى الحرص على ابنائهم، خصوصاً من يعانون امراضاً مناعية او مزمنة، لافتاً الى ان عام 2020 كان قاسياً، لأن الأدوات في مجابهة الفيروس كانت محدودة.

وأكد ان الكويت اعتمدت سياسة الحذر والحرص في مجابهة الوباء والجائحة، وأن القرارات التي اتخذتها كانت تستند الى صحة وسلامة المجتمع.

