وطن النهار

شاركت الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في مدير ادارة الدراسات والعلاقات الخارجية لينة فيصل المطوع مع وفد الكويت الذي ترأسه فريد اسد عمادي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الاسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت المطوع الدور الذي قامت به الأمانة العامة للأوقاف خلال جائحة «كورونا» عن طريق المساهمة في انشاء المحاجر وتقديم المساعدات للمحتاجين في الوقت الذي كان لها فيه مساهمات عينية في المناطق المحجورة التي يوجد بها العمالة الوافدة والتي تعثرت ظروفها بسبب انتشار الجائحة.

