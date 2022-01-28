وطن النهار

أهدى امام المسجد الكبير الشيخ بدر العلي رئيس جمعية احياء التراث الشيخ طارق العيسى النسخة الأولى لمصحف القراءات العشر، الذي قامت بطباعته الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسُنة النبوية ونشرهما.

وفي تصريح له اوضح العلي ان هذا المصحف المبارك عكف على خدمته في القراءات العشر المتواترة والرسم والضبط والتشكيل والترتيب والأدلة الموضحة كوكبة نيرة، لهم انتساب في علم القراءات، وانسلاك متمكن في هذا الفن، عمل في هذا المصحف معسول الرضاب، يجعل عين كل قارئ تتكحل بعلم القراءات والفوائد المتعلقة به من العجب العجاب نثراً ونظماً، فيُدخل على قلب القارئ من السرور الوفير، كونهم استخرجوا وسطروا في الهامش وعلى الجوانب الفوائد والملاحظات الدقيقة من صياصيها، وذكروا اعز الدقائق بنواصيها، اشتغلوا بأعلى المراتب وأغلى المواهب، فلله الحمد متواتراً، والشكر اولاً وآخراً.

