وطن النهار

علق وكيل وزارة الشؤون والتنمية المجتمعية عبد العزيز شعيب حول نقل تبعية الحضانات من الشؤون للتربية بقوله: ان الشؤون مازالت تراقب وتشرف على هذه المنشآت، جاء ذلك على هامش رعايته لحملة التطعيم في الجرعة التنشيطية للعاملين في دور الحضانة مشيراً الى وجود دراسات او مقترحات بشأن نقل تبعية الحضانات الى التربية.

وتابع: ليس هناك قرار في هذا الشأن حتى الان، والأمر يحتاج لقاء وفق المتطلبات اللازمة وفي الوقت الراهن الأمر غير مطروح، وبين وجود نظام ميكنة خاص للحضانات بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة للكشف عن المنشآت والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والسلامة. وعن حملة التطعيم اوضح شعيب «ان الحملة خصصت بالتعاون مع تجمع الحضانات تستهدف في يومها الأول 600 عامل وصاحب حضانة في اكثر من 35 منشأة». ولفت الى ان حملة التطعيمات بالحضانات بذلت جهودا واسعة للحفاظ على صحة الأبناء في المنشآت طيلة الفترة الماضية وصحة العاملين كذلك.

وأضاف: تبذل وزارة الصحة جهودا كبيرة في استقبال ومنح الجرعة التعزيزية الثالثة وفق اولويات مختلفة، مثنيا على جهودها في التعاون والتنسيق بشأن تطعيم العاملين في الحضانات.

