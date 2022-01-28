الأولى

وقع المحظور، وخفّضت وكالة فيتش العالمية، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة AA، إلى المرتبة AA- مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وكان الخفض مؤكداً في ظل تباطؤ الإصلاحات بسبب المناوشات السياسية، حيث لم تستمع الجهات المختصة جيداً لتحذيرات بلوغ تلك المرحلة.

واكد اقتصاديون لـالنهار في هذا الصدد، أن الجهات المعنية لم تقم باعادة هيكلة الاقتصاد بالشكل المطلوب بسبب مشكلات سياسية تشريعية -حكومية، ولم يعد الدين العام وحده كافياً لمعالجة الاختلالات ولا تحسين التصنيف، لافتة الى ان المطلوب هو خلق فرص استثمار حقيقية واعادة النظر في بنود الميزانية وخاصة ما يتعلق بالرواتب والدعومات، مع وقف كل اشكال الهدر والفساد. وقالت وكالة فيتش: إن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية وقطاعها العام الكبير.

وأشارت إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، ولا تزال آفاق الإصلاح ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني. حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام في العام الحالي 2022.

وبينت الوكالة أنه حتى تأمين ترتيبات تمويلية جديدة، ستعتمد الحكومة على أصول صندوق الاحتياطي العام لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية.

وأشارت إلى أن الحكومة قامت بسحب الجزء الأكبر من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات 2020-2021، ما دفعها إلى بيع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم الإفصاح عن المستوى الحالي للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، على الرغم من أن الحكومة أكّدت أن الصندوق لديه أصول سائلة تغطي أكثر من قيمة السندات السيادية المستحقة في مارس 2022 والبالغ قيمتها 3.5 مليارات دولار.

وقالت ان الحكومة لا تستطيع الوصول مباشرةً إلى أصول صندوق الأجيال القادمة من دون موافقة مجلس الأمة، لكن ذلك القانون من المتوقع أن يواجه مناقشات برلمانية أكثر من قانون الدين العام. وبينت ان من العوامل التي قد تؤثر على التصنيف سلباً في المستقبل، استمرار استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم تمرير قانون جديد للدين العام، مع التدهور الكبير في متانة الأوضاع المالية والخارجية حال انخفاض أسعار النفط.